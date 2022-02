Wegen des Krieges in der Ukraine hat die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für das Projekt Nord Stream 2 gestoppt

Damit wird vorerst kein Erdgas aus Russland in Gasleitungen durch die Ostsee direkt nach Deutschland fließen

Was ist über das Projekt alles bekannt? Und wie geht es jetzt weiter?

Die Gaspipeline Nord Stream 2 verläuft durch die Ostsee direkt von Deutschland nach Russland.

Bundestagswahl besieegelten Schröder und Putin das Projekt Nord Stream: zwei unterirdische Gasleitungen durch die Ostsee direkt von Russland nach Deutschland. Damit fällt der Transport des Erdgases durch andere Länder wie die Ukraine weg. Gerhard Schröder besetzt in der Folge verschiedene Posten bei Gesellschaften, die in das Pipeline-Projekt eingebunden sind. Im Jahr 2005 wurde Gerhard Schröder als deutscher Bundeskanzler abgewählt. Doch an diesem Tag verschwand er nicht aus dem Politikbetrieb – nur wenige Tage nach der Wahl, am 7. Oktober 2005, besuchte er seinen Freund, den russischen Präsidenten Wladimir Putin , anlässlich dessen 53. Geburtstag. Sie haben aber noch mehr zu feiern: Kurz vor derbesieegelten Schröder und Putin das Projekt Nord Stream: zwei unterirdische Gasleitungen durch die Ostsee direkt von Russland nach Deutschland. Damit fällt der Transport des Erdgases durch andere Länder wie dieweg. Gerhard Schröder besetzt in der Folge verschiedene Posten bei Gesellschaften, die in daseingebunden sind.

Doch mit dem Krieg in der Ukraine wurde das Projekt jäh unterbrochen: Nord Stream 1 ist schon seit 2011 in Betrieb, doch die deutsche Bundesregierung hat das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 (die zweite Leitung) gestoppt. Wie es weitergeht, ist unklar.

Nord Stream 1 und 2 – die beiden Gasleitungen zwischen Deutschland und Russland im Überblick

Funktion: Erdgasleitung

Länder : Deutschland, Russland

: Deutschland, Russland Orte: Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern, Nord Stream 1 und 2), Wyborg (Russland, Nord Stream 1), Ust-Luga (Russland, Nord Stream 2)

(Mecklenburg-Vorpommern, Nord Stream 1 und 2), Wyborg (Russland, Nord Stream 1), Ust-Luga (Russland, Nord Stream 2) Länge : Nord Stream 1: 1224 Kilometer; Nord Stream 2: 1230 Kilometer

: Nord Stream 1: 1224 Kilometer; Nord Stream 2: 1230 Kilometer Inbetriebnahme: Nord Stream 1: 2011; Nord Stream 2: noch offen

Kosten: Nord Stream 1: etwa 7,4 Milliarden Euro; Nord Stream 2: laut bisheriger Schätzung mindestens 9,5 Milliarden Euro

Sanktionen gegen Russland und Stopp von Nord Stream 2: Fließt weiter Gas durch die Ukraine?

Ungeachtet des Angriffs auf die Ukraine setzt Russland eigenen Angaben zufolge den Gastransit durch das Nachbarland nach Europa fort. Ein Sprecher des russischen Staatskonzerns Gazprom sagte am Freitag der Agentur Interfax zufolge: „Gazprom liefert russisches Gas für den Transit durch das Gebiet der Ukraine im regulären Modus und gemäß den Anforderungen europäischer Verbraucher.“ Am Freitag seien das insgesamt 103,8 Millionen Kubikmeter Gas.

Angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine hatten zuletzt im Westen Sorgen um die Sicherheit der eigenen Energieversorgung zugenommen. Die Ukraine - einst größtes Transitland für Gas nach Europa - betreibt noch immer ein rund 38 000 Kilometer langes Gasnetz. Die Ex-Sowjetrepublik befürchtete zuletzt vor allem, dass ihr durch die Inbetriebnahme der derzeit auf Eis gelegten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wichtige Transitgebühren verloren gehen könnten.

Kritik an Stopp von Nord Stream 2: Gregor Gysi kritisiert Stopp der Gas-Pipeline

Der Linken-Politiker Gregor Gysi übt scharfe Kritik an der Entscheidung, die Ostseepipeline Nord Stream 2 wegen des Russland-Ukraine-Konflikts vorerst zu stoppen. „Hier wird ein politisches Interesse der Grünen und ein wirtschaftliches Interesse der USA, die uns hier Fracking-Gas verkaufen wollen, mit internationaler Politik gemischt“, sagte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion dem „Spiegel“. Dabei hätten die USA ihren eigenen Bezug von Erdöl aus Russland um keinen Liter gekürzt.

Ähnlich äußerte sich die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dağdelen: „Mit dem Stopp der Zertifizierung von Nord Stream 2 schießen wir uns in Deutschland selbst ins Bein. Die Folgen werden die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland mit explodierenden Gaspreisen zu tragen haben.“ Es sei eine „wirtschaftlich sowie klimapolitisch dumme Entscheidung“. Davon profitiere nur „die US-Frackinggasindustrie, die jetzt ihr dreckiges und überteuertes Gas in Europa loswerden kann, das ansonsten nicht konkurrenzfähig ist mit russischem Gas“.