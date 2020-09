Pendler müssen am Dienstag auf massive Behinderungen und Ausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einstellen. Gewerkschaft die kommunalen Arbeitgeber zur Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag bringen. Das Wichtigste in Kürze: Millionenmüssen am Dienstag auf massive Behinderungen und Ausfälle imeinstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte bundesweite Warnstreiks für Busse und Bahnen an. Damit will diedie kommunalen Arbeitgeber zur Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag bringen. Das Wichtigste in Kürze:

Am Dienstag gibt es bundesweit Streiks im ÖPNV

Städte wie Berlin, Köln und Düsseldorf sind betroffen

S-Bahnen und Regionalzüge werden nicht bestreikt

Warnstreik München: Einschränkungen bei Bus, U-Bahn und Tram der MVG möglich

In der bayrischen Landeshauptstadt München kommt es am Dienstag voraussichtlich zu Behinderungen bei Bussen, der Tram und U-Bahnen. Das meldete die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am vergangenen Freitag. Über Dauer und Umfang des Streiks und die damit verbundenen Behinderungen sei der MVG allerdings nichts bekannt.

Diese Verkehrsmittel fahren am Dienstag:

Sollte die U-Bahn bestreikt werden, wird der Linienverkehr komplett eingestellt.

Ob die Tram fährt hängt von der Verfügbarkeit des Personals ab.

Bei Bussen könnte jedes zweit Fahrzeug zum Einsatz kommen - unter der Voraussetzung, dass die privaten Busunternehmen nicht ebenfalls bestreikt werden.

Streik München: Auch Kitas in München werden bestreikt - OB Reiter sorgt mit Post für Kritik

Neben dem ÖPNV wird auch der öffentliche Dienst bestreikt. Das führt zu Ausfällen in Kitas und Krankenhäusern. Viele Kitas waren am Montag in München geschlossen. Unterdessen äußerte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter kritisch zum Streik. Ihm fehle das Verständnis, hieß es auf der Facebook-Seite des Politikers. Zahlreiche Nutzer der Sozialen Medien kritisierten das als „nicht sehr wertschätzend“.

Streik in Mannheim und Heidelberg: Busse und Bahnen der RNV stehen still

Die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) stehen am Dienstag komplett still. In Mannheim, Heidelberg und der Metropolregion wird der Öffentliche Nahverkehr von Dienstag Betriebsbeginn bis Mittwoch 3.30 Uhr bestreikt. das teilte die RNV mit. Die S-Bahnen fahren allerdings, weil sie zur Deutschen Bahn gehören.

Köln: Stadtbahnen stehen still - Busverkehr eingeschränkt

In Köln wird am gesamten Dienstag gestreikt, das teilten die Kölner Verkehrs Betriebe (KVB) mit. Ab Dienstag 3 Uhr finden keine Stadtbahnfahrten mehr statt. Busse fahren eingeschränkt, wenn die Fahrten von Subunternehmern übernommen werden. Welche Linien erfolgen, ist den elektronischen Fahrplantafeln zu entnehmen. Der Streik endet Mittwoch 3 Uhr. Erst am Mittwochmorgen wird die Arbeit wieder aufgenommen. Da der Warnstreik am Dienstag auch in Bonn stattfinden wird, findet auch auf den Stadtbahn-Linien 16 und 18, die gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB Bonn) betrieben werden, ganztägig kein Verkehr statt.Die KVB weist darauf hin, dass die Verkehre der Deutschen Bahn, der Mittelrheinbahn und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht durch den Streik der Gewerkschaften betroffen sind. Kunden der KVB können somit auch auf S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) ausweichen.

Düsseldorf: Alle Züge und Busse der Rheinbahn stehen am Dienstag still

Auch alle Linien der Rheinbahn in Düsseldorf werden am Dienstag bestreikt. Von 3 Uhr morgens bis 3 Uhr am Mittwoch stehen die Züge und Busse still. Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn in Düsseldorf, im Kreis Mettmann, in Meerbusch sowie die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen, berichtete RP online. Auch die Kundencenter sollen am Dienstag geschlossen bleiben. Die Rheinbahn empfiehlt auch S-Bahn und Regionalzüge umzusteigen.

Berlin: Streik bei der BVG und in Brandenburg

Auch in Berlin und Brandenburg müssen sich Pendler und Reisende am kommenden Dienstag auf massive Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gefasst machen. Der Verdi-Landesbezirk hat die Beschäftigten der BVG sowie von zwölf Brandenburgischen Verkehrsunternehmen zur Teilnahme am bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Demnach soll in der Hauptstadt von 3.00 Uhr morgens für neun Stunden bis zum Mittag der Dienst ruhen. Bei den Brandenburger Unternehmen soll der Warnstreik sogar 24 Stunden bis um 3.00 Uhr des Folgetages dauern, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. „Uns ist klar, dass der Streik für die Fahrgäste viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen wird“, teilte Jeremy Arndt, Fachbereichsleiter Verkehr im Landesbezirk der Gewerkschaft, mit. „Aber auf die unverständliche Blockadehaltung der Arbeitgeber können wir nur mit einem Streik reagieren.“

Streik in Frankfurt: S-Bahnen und Busse fahren - U-Bahnen stehen still

Der bundesweite Warnstreik macht auch in Frankfurt nicht Halt. In der Finanzmetropole werden am Dienstag ab etwa 3.00 Uhr für 24 Stunden alle neuen U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien bestreikt.

Diese Linien verkehren voraussichtlich trotz des Warnstreiks im öffentlichen Dienst:

alle S-Bahn-Linien (S1 – S9)

alle Regionalzüge

alle Buslinien

Warnstreik in Deutschland: So viele Pendler sind in BW, NRW und Rheinland-Pfalz betroffen

In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Verdi-Landesbezirk mehr als eine Million Fahrgäste betroffen, die täglich von den acht Verkehrsunternehmen im Südwesten befördert werden. Insgesamt seien 8600 Beschäftigte zum Streik aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Landesbezirks 30.000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen, in Rheinland-Pfalz sind es 2000 Mitarbeiter.

Streik im ÖPNV: Das fordert Verdi

Ver.di möchte mit dem bundesweiten Warnstreik seine Forderungen mit dem Tarifkonflikt durchsetzen. Das fordert die Gewerkschaft:

Regelungen zur Nachwuchsförderung und zur Entlastung der Beschäftigten.

In dem bundesweiten Rahmentarifvertrag soll zudem die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet werden.

Konkret geht es dabei um zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen.