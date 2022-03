Steigende Preise, vor allem steigende Energiepreise: Der Krieg in der Ukraine stellt die Deutschen vor neuen Herausforderungen. Die Inflation ist auf ein Rekordhoch gestiegen, seit der Wiedervereinigung waren die Preise noch nie so hoch wie 2022. Die Ampel-Regierung hat reagiert und will Bürgerinnen und Bürger entlasten. Jetzt wollen alle wissen: Wann ist der Startschuss für das Hilfspaket?

Entlastungspaket 2022: 300 Euro Energiepauschale

Die Ampel-Regierung hat eine Energiepauschale für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer beschlossen. Diese beträgt 300 Euro und soll einmalig über die Lohnabrechnung an jede Person ausgezahlt werden. Die 300 Euro werden im Anschluss versteuert. Je nachdem wie viel man verdient bleibt also unterschiedlich viel davon übrig. Weitere Details zur Energiepauschale gibt es hier:

Tankrabatt: Wann könnten die Spritpreise endlich sinken?

Ebenfalls Teil des Pakets ist eine Absenkung der Energiesteuer, was helfen soll, die Spritpreise zu senken. Die Preise für Diesel und Benzin sind seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine auf deutlich über 2 Euro pro Liter gestiegen. Wie genau der Preis für Sprit berechnet wird, könnt ihr hier in diesem Text erfahren

Wann spürt man also endlich die Entlastung an der Tankstelle? Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte am Donnerstag zur geplanten Senkung der Spritpreise bei Benzin und Diesel gegenüber kreiszeitung.de: „Die Details werden nun erarbeitet – mit dem Ziel, die vorgesehenen Maßnahmen zügig umzusetzen“. Ein genaues Datum könne jedoch noch nicht genannt werden. Allerdings könnten die Entlastungsmaßnahmen schon in den kommenden Tagen in Kraft treten könnte, so die Antwort des Ministeriums.

9 für 90: Günstiges Ticket für den ÖPNV soll kommen

Ein weiterer Bestandteil des Entlastungspakets ist das sogenannte „9 für 90“ Ticket. Drei Monate lang soll jede Person die Möglichkeit haben, für 9 Euro im Monat (insgesamt also für 27 Euro) beliebig viel mit dem ÖPNV fahren zu können. Das soll die Menschen dazu bewegen, vom Auto auf den Nahverkehr umzusteigen. Hier geht’s zum Artikel über das Ticket:

Familienbonus 2022: 100 Euro pro Kind

Die Regierung hat weiterhin beschlossen, Familien zusätzlich zu entlasten. Im Entlastungspaket ist festgeschrieben, dass Familien pro Kind 100 Euro als Bonus auf das Kindergeld bekommen. Das Geld wird auf den Kinderfreibetrag gerechnet. Dieser beträgt aktuell 5460 Euro im Jahr.

Hilfspaket für Sozialleistungsempfänger

Auch Sozialleistungsempfänger sollen von einem Bonus in Höhe von 100 Euro profitieren. Zusätzlich will die Regierung zum 1. Januar 2023 prüfen, ob die Sozialleistungen erhöht werden müssten, da die Kosten voraussichtlich langfristig steigen werden.

Alle Infos zum Familienbonus und dem Geld für Sozialleistungsempfänger haben wir hier zusammengetragen:

Hilfspaket für Rentner: Gehen sie leer aus?

Viel Aufmerksamkeit hat das Entlastungspaket auch deshalb bekommen, weil Rentner nicht gesondert von dem Geld profitieren. Zumindest nicht solche, die einen Mini-Job haben aber keine Sozialleistungen empfangen. Das stößt auf massive Kritik. Rentner werden aber vom Tankrabatt und vom ÖPNV nicht ausgeschlossen – in dieser Hinsicht werden also auch sie entlastet.

Wann tritt das Entlastungspaket in Kraft?

Die große Preisfrage ist jetzt natürlich: Wann tritt das alles in Kraft? Beim Tankrabatt scheint es wohl voranzugehen, bei den anderen Maßnahmen wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Die "Bild" berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, dass mit einem Start frühestens zum 1. Juni zu rechnen sei. Grund sei, dass Teile der Vereinbarungen als Gesetze sowohl von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden müssen. Damit rutsche eine endgültige Verabschiedung in den Monat Mai.