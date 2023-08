Die Lage in Griechenland verschärft sich zunehmend, nachdem innerhalb von 24 Stunden etliche neue Brandherde von der griechischen Feuerwehr gemeldet wurden. Obwohl laut Sprecher viele dieser Brände umgehend gelöscht werden konnten, blieb eine beträchtliche Anzahl unbezwingbar. Allein am Montag brachen an verschiedenen Orten im Land mindestens vier neue, ausgedehnte Feuerfronten aus. Am Dienstag wurden 18 verbrannte Leichen in einer Hütte entdeckt, es handelt sich wahrscheinlich um Migranten. Auch in der Nacht auf Mittwoch brannten weiter riesige Wald- und Buschflächen in Griechenland.

Wo brennt es zurzeit in Griechenland?

Die ausgedehnten Wald- und Buschbrände im Nordosten Griechenlands breiteten sich in der Nacht zum Mittwoch weiter in westlicher Richtung aus. Laut dem staatlichen Sender ERT erreichten die Flammen nun auch die Stadt Komotini. Die größte Brandfront wütete nach wie vor im Nationalpark Dadia in Richtung der türkischen Grenze und das bereits den fünften Tag in Folge.

Die Lage in Athen blieb ebenfalls angespannt. Seit Dienstag breiteten sich die Brände westlich in der industriellen Vorstadt Aspropyrgos aus. Nachts waren Explosionen zu hören und Werkshallen fielen den Flammen zum Opfer. Außerdem setzten die Brände sich nordwestlich der Stadt in Richtung des Parnitha-Gebirges fort. Die Feuerwehr kämpfte die ganze Nacht über, um ein Übergreifen der Flammen auf die Berge zu verhindern. Parnitha ist eine wichtige grüne Oase für Athen und zudem ein Nationalparkgebiet. Die Feuerwehr rückte mit 65 Löschfahrzeugen aus und verstärkte in den Morgenstunden den Einsatz aus der Luft mit sieben Löschflugzeugen und acht Hubschraubern. Auch auf die Insel Euböa ist betroffen.

Insgesamt sind in Griechenland mindestens 15 größere Brandherde auszumachen, wie Satellitenbilder zeigen. Die Prognose für die Waldbrandgefahr am Mittwoch ist geringfügig besser als am Dienstag, wie der Zivilschutz mitteilte. Der für diese Jahreszeit typische Meltemi-Wind wird voraussichtlich weniger stürmisch wehen. Dennoch werden örtlich immer noch Windgeschwindigkeiten um die 50 Kilometer pro Stunde erwartet, so der griechische Wetterdienst. Daher bleibt die Waldbrandgefahr in vielen Teilen des Landes weiterhin hoch bis sehr hoch.

25.000 Anwohner und ein Krankenhaus evakuiert

Am Dienstag brach unter anderem ein Feuer auf einer Mülldeponie im Gewerbegebiet von Aspropyrgos nahe Athen aus. Infolgedessen musste ein Teil der Umgehungsstraße der Hauptstadt gesperrt werden. Ebenfalls in der Parnitha, nördlich von Athen, entstand ein neuer Brandherd. Später ordnete die Feuerwehr die Evakuierung des nahegelegenen Bezirks Ano Liosia an. Davon betroffen waren mehr als 25.000 Menschen.

"Die Situation ist beispiellos, die Wetterbedingungen sind extrem", sagte Feuerwehrsprecher Giannis Artopios dem Fernsehsender ERT. Innerhalb kürzester Zeit seien die Brände am Dienstag "auf eine gigantische Größe" angewachsen.

In der Region rund um Alexandroupoli wüteten die Brände bereits den vierten Tag in Folge. Am Montagabend musste ein Krankenhaus der Hafenstadt evakuiert werden; nach Angaben der Küstenwache wurden 65 Patienten auf einer Fähre im Hafen in Sicherheit gebracht.

21.08.2023, Griechenland, Insel Euböa: In Griechenland sind am Montag zusätzlich zu bestehenden Feuern zwei weitere große Waldbrände ausgebrochen. Einer von ihnen wütete seit Montagmittag auf Euböa.

© Foto: Thodoris Nikolaou/dpa

18 verbrannte Leichen in Hütte entdeckt

Bei den Waldbränden im Nordosten Griechenlands sind anscheinend 18 Migranten in der Nähe der Grenze zur Türkei ums Leben gekommen. Die tragischen Todesfälle wurden am Dienstag in der Gegend nördlich der Hafenstadt Alexandroupoli von einem Sprecher der Feuerwehr bestätigt.

Diese Region wird von Migranten oft als Route für den illegalen Grenzübertritt von der Türkei in die Europäische Union genutzt. Da keine vermissten Einwohner gemeldet wurden, wird nun die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es sich um Personen handelt, die illegal ins Land gekommen sind, erklärte der Feuerwehrsprecher Giannis Artopios in einer Fernsehansprache.

Bereits am Montag wurde in der Region Alexandroupoli ein mutmaßlicher Migrant gefunden, und nördlich von Athen wurde ein Schäfer tot aufgefunden. In den vergangenen Tagen sind somit insgesamt 20 Menschen bei den Waldbränden ums Leben gekommen.

Deutsche Löschflugzeuge bei Athen im Einsatz

Am Mittwoch wurden die beiden deutschen Löschflugzeuge, die im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus nach Griechenland entsandt wurden, bei den Bränden nordwestlich der Hauptstadt Athen eingesetzt. Sie waren im Kampf gegen die Feuer am Parnitha-Gebirge aktiv, wo laut einem Polizeisprecher morgens insgesamt 65 Löschzüge sowie sieben Löschflugzeuge und acht Hubschrauber im Einsatz waren.

Fast ganz Griechenland leidet unter Rauchwolke und hohen Feinstaubwerten

Wegen der zahlreichen großen Wald- und Buschbrände in Griechenland hat sich die Luftqualität in den vergangenen Tagen in weiten Teilen des Landes massiv verschlechtert. Einem Bericht der Tageszeitung „Kathimerini“ zufolge sollen zwischenzeitlich bis zu 80 Prozent der Landesfläche von Rauchwolken bedeckt gewesen sein.

Wetteraussichten machen zunächst keine Hoffnung

Meteorologen sagten bis Freitag weiterhin heißes und trockenes Wetter voraus, so dass die Brandgefahr mindestens bis Ende der Woche anhalten werde.

Katastrophale Brände bereits im Juli

"Es ist eine ähnliche Lage wie im Juli", sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Im Juli hatte es in mehreren Regionen Griechenlands Brände gegeben, bei denen fünf Menschen getötet wurden. Im Süden der griechischen Ägaisinsel Rhodos wurden dabei fast 17.700 Hektar Land zerstört. Rund 20.000 Menschen, die meisten von ihnen Touristen, wurden evakuiert.

Waldbrände in Griechenland - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Ist es möglich, meine Reise zu stornieren, wenn es im Reiseland zu Bränden kommt? Welche Regelungen gelten für Pauschal- und Individualreisende? Diese Fragen beschäftigen derzeit auch zahlreiche Reisende, die Griechenland besuchen. In diesem Artikel finden Sie Antworten im Zusammenhang mit den Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu. Dort mussten bereits viele tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von afp und dpa)