Im Einsatz gegen die verheerenden Waldbrände in Westkanada erhielten die Feuerwehrleute am Montag aufgrund kühleren Wetters Unterstützung im Kampf gegen die Flammen. Jared Schroeder, ein ranghoher Vertreter der Feuerwehr in der besonders betroffenen Provinz British Columbia, erklärte, dass keine Ausbreitung der Brände erwartet werde. Zudem waren regnerische Bedingungen für die Brandgebiete ab Dienstag vorhergesagt. Dennoch bleiben große Teile des Okanagan-Tals in der Provinz, einschließlich der Städte Kelowna und des benachbarten West Kelowna, weiterhin von den Bränden bedroht.

Wo brennt es heute in Kanada?

Die Situation bezüglich der Brände im Süden der kanadischen Provinz British Columbia ist zwar unter Kontrolle, aber es gibt noch keine vollständige Entwarnung. Der örtliche Ministerpräsident David Eby teilte am Montag mit, dass in den vergangenen Tagen mindestens 50 Gebäude zerstört wurden, und es besteht die Möglichkeit, dass diese Zahl noch ansteigt. Eby fügte hinzu, dass es sich bei den meisten, wenn nicht allen dieser Gebäude wahrscheinlich um Wohnhäuser handelt. Dank des Einsatzes zahlreicher Rettungskräfte hatte sich die Situation zuletzt vor allem in der Stadt West Kelowna etwas entspannt. Zudem setzen Anwohner und Behörden ihre Hoffnungen auf den für Dienstag vorhergesagten Regen.

Am Montag blieb die Evakuierungsanordnung für etwa 27.000 Bewohner in British Columbia jedoch bestehen. Laut den jüngsten offiziellen Angaben vom Montagabend wüteten in der Provinz insgesamt 385 Brände, während landesweit über 1000 Brände gemeldet wurden. Laut Loyal Wooldridge, einem Stadtrat von Kelowna, wurden in den letzten 24 Stunden zwar keine weiteren Gebäude zerstört. Dennoch betonte Bowinn Ma, die Ministerin für Katastrophenschutz der Provinz, dass die Situation weiterhin "äußerst ernst" sei.

Zu früh um in Häuser zurückzukehren

Offiziellen Angaben zufolge ist es weiterhin zu früh, die Rückkehr der Evakuierten zu planen. Die vom Brand bedrohten Gebiete seien weiterhin in dichten Rauch gehüllt. Zudem sei die Region mit Trümmern übersät, darunter Bäume, die von starken Winden aus dem Boden gerissen wurden, sowie heruntergefallene Stromleitungen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach bei einer Kabinettstagung über die Krise. Die Kanadier beobachteten "mit Entsetzen die Bilder der apokalyptischen Verwüstung". "Es ist eine beängstigende und herzzerreißende Zeit", erklärte Trudeau.

Verheerende Waldbrände in diesem Jahr

Kanada kämpft bereits seit Monaten gegen Waldbrände in mehreren Teilen des Landes. Zehntausende Menschen haben in mehreren betroffenen Gebieten in British Columbia und den Northwest Territories bereits ihre Häuser verlassen müssen. Auch die Luftqualität nahm rapide ab. Mittlerweile wird dort auch das Militär eingesetzt, um die Brandbekämpfung logistisch zu unterstützen.

Bislang wurden in Kanada in diesem Jahr bereits etwa 14 Millionen Hektar Wald durch Brände zerstört - das entspricht in etwa der Fläche Griechenlands. Tragischerweise haben vier Menschen bei diesen Waldbränden ihr Leben verloren. Nach Angaben von Wissenschaftlern tragen die Auswirkungen des Klimawandels dazu bei, dass Waldbrände häufiger auftreten und intensiver werden.

20.08.2023, Kanada: Waldbrände in der Nähe des Downton Lake im südlichen Teil von British Columbia (Luftaufnahme).

© Foto: -/XinHua/dpa

Waldbrände in Kanada - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

(mit Material von dpa und afp)