Seit zwei aufeinanderfolgenden Tagen kämpfen Rettungskräfte in der Westtürkei gegen einen Waldbrand an. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten, es kam bereits am Dienstag zur Evakuierung einiger Dörfer. Die Flammen haben bereits eine Fläche von 1500 Hektar erfasst.

Wo brennt es heute in der Türkei?

In der Westtürkei in Canakkale kämpfen Rettungskräfte zurzeit gegen einen Waldbrand. Die Löscharbeiten werden durch einen kräftigen Wind erschwert, so Forstminister Ibrahim Yumakli am Mittwoch. Er drückte vorsichtig eine gewisse Zuversicht aus und erklärte, dass die Lage im Vergleich zum Vortag etwas verbessert sei. Die Flammen haben eine Fläche von 1500 Hektar erfasst, wovon 800 Hektar Waldgebiet betroffen sind.

Schon am Dienstag wurden mehrere Dörfer evakuiert, und laut offiziellen Berichten wurden über 1250 Menschen in Sicherheit gebracht.

Zur Bekämpfung der Brände wurde zusätzlich ein Schiff in den Hafen von Canakkale verlegt, wie die Küstenbehörde auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. In der Nacht wurde der Schiffsverkehr in der Dardanellen-Meerenge ausgesetzt, um den Einsatzkräften die Entnahme von Wasser aus dem Meer zum Löschen zu ermöglichen. Innenminister Ali Yerlikaya informierte, dass acht Flugzeuge und 26 Helikopter im Einsatz sind.

Hitzewelle in der Türkei

Die Türkei kämpft erneut mit einer Hitzewelle und Trockenheit. Waldbrände können sich in der trockenen Vegetation schneller ausbreiten.

Waldbrände in der Türkei - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Ist es möglich, meine Reise zu stornieren, wenn es im Reiseland zu Bränden kommt? Welche Regelungen gelten für Pauschal- und Individualreisende? Diese Fragen beschäftigen derzeit auch zahlreiche Reisende, die die Türkei besuchen. In diesem Artikel finden Sie Antworten im Zusammenhang mit den Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu. Dort mussten bereits viele tausende Reisende evakuiert werden.

