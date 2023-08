Auf der italienischen Insel Elba, die bei Touristen sehr beliebt ist, wütet seit dem späten Montagabend ein Waldbrand. Es kam bereits zu Evakuierungen, Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht, die Löscharbeiten dauern weiter an. Italien hatte bereits im Juli mit Bränden auf den Inseln Sardinien und Sizilien sowie teilweise auch auf dem Festland zu kämpfen.

Wo brennt es heute auf Elba?

Auf der italienischen Ferieninsel Elba wütet seit spätem Montagabend ein Waldbrand. Als Vorsichtsmaßnahme wurden etwa 700 Personen evakuiert, die sich auf einem Campingplatz und in mehreren Wohnhäusern im betroffenen Gebiet aufhielten, wie der Zivilschutz der Toskana-Region am Dienstag über die Online-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gab. Die Flammen betreffen hauptsächlich die Wälder zwischen den Ortschaften Rio Marina, Porto Azzurro und Ortano, die bei Urlaubern beliebt sind. Es wurden vorerst keine Berichte über Verletzte verzeichnet. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

Der Brand brach laut Feuerwehr am Montagabend aus, als die Anwohner gegen 21 Uhr Alarm schlugen. Aufgrund der windigen Bedingungen breitete sich das Feuer schnell aus. Insgesamt sind bisher etwa 14 Hektar Land den Flammen zum Opfer gefallen. Durch die nächtlichen Anstrengungen der Einsatzkräfte wurde der Brand jedoch bis Dienstagmorgen unter Kontrolle gebracht, wie der Zivilschutz mitteilte. Zwei Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge waren im Einsatz. Sofern sich die Lage nicht verschlechtert, könnten evakuierte Personen am Abend wieder in ihre Häuser und Unterkünfte zurückkehren.

Waldbrände auf Elba - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Ist es möglich, meine Reise zu stornieren, wenn es im Reiseland zu Bränden kommt? Welche Regelungen gelten für Pauschal- und Individualreisende? Diese Fragen beschäftigen derzeit auch zahlreiche Reisende, die Elba besuchen. In diesem Artikel finden Sie Antworten im Zusammenhang mit den Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu. Dort mussten bereits viele tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von dpa)