Woran erkenne ich einen viralen Trend oder eine Challenge? In erster Linie an der Zahl von Aufrufen. Je mehr Klicks ein neuer Trend hat, desto beliebter ist er bei den Nutzern. In der Vergangenheit gab es eine Vielzahl von erfolgreichen Tänzen und Challenges. Doch welche waren die Bekanntesten auf TikTok & Co.?

Die Ice-Bucket-Challenge

Wir schreiben das Jahr 2014. Auf den Plattformen Twitter und Facebook stellen Promis, wie Mark Zuckerberg, Lady Gaga oder Manuel Neuer, Videos ins Netz, in denen sie sich einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf schütten. Anschließend nominieren sie zwei weitere Personen. Diese taten es ihnen gleich und ernannten zwei andere Menschen. Nicht nur Prominente beteiligten sich an der Herausforderung, sondern auch diejenigen, welche nicht im öffentlichen Leben standen. Die Challenge trendete weltweit auf den Social Media Kanälen. Schnell blieb diese nicht als Spendenaktion, sondern als Mutprobe in den Köpfen der Menschen hängen. Doch was hat es mit dieser doch ungewöhnlichen Challenge, die das Internet eroberte, auf sich?

Was ist die Ice-Bucket-Challenge?

Hinter der Herausforderung steckt eigentlich ein Spendenaufruf für ALS-Erkrankte. Die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) sollte damit stärker in den Fokus rücken. Die Krankheit ist unheilbar und zerstört Nervenzellen, wodurch die Kontrolle über sämtliche Muskeln im Körper verloren geht. Die Atem- sowie Schluckmuskulatur ist ebenfalls davon betroffen, wodurch die Erkrankten in der Regel kein hohes Alter erreichen. Der Physiker Stephan Hawking beispielsweise gehörte zu den ALS-Betroffenen, bis er im Jahr 2018 starb.

Wie viel wurde in Deutschland gespendet?

Durch die Ice-Bucket-Challenge wurde die Aufmerksamkeit um die Nervenkrankheit ALS groß. Insgesamt seien während der Spendenaktion 1,3 Millionen Euro zusammengekommen, so die Deutsche Gesellschaft für Muskelerkrankungen e.V. (DGM).

Wie viel wurde weltweit gespendet?

Da die Aktion weltweit stattfand, soll im Jahr 2014 über 2,5 Millionen Menschen insgesamt 115 Millionen Dollar gespendet haben. So teilt es die ALS Association auf ihrer offiziellen Internetseite mit.

Die Hot-Chip-Challenge

Die Hot-Chip-Challenge erreichte weltweit fast 133 Millionen Menschen auf TikTok. Der Protagonist des Videos: der schärfste Chip der Welt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Was ist die Hot-Chip-Challenge?

Um an der Challenge #HotChipChallenge teilnehmen zu können, müssen die Konsumenten den schärfsten Chip (mit 2,2 Millionen SHU) vor laufender Kamera essen. Die Reaktion ist bei den meisten dieselbe: ein verzogenes Gesicht und Schnappatmung. Wer noch den #HotChipChallenge in die Beschreibung setzt, hat die Möglichkeit das neueste iPhone zu gewinnen.

Ist die Challenge für Kinder ungefährlich?

In den Medien wurde bereits öfter darüber geschrieben, dass Kinder mit Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Auch in den USA kam es zu Verletzungen von Minderjährigen.

Der Wednesday-Tanz

Einer der viralsten Tänze 2022 war der Wednesday-Tanz und kursierte im Netz für viele Wochen auf Platz 1. Auf TikTok konnten sich bisher 2,3 Milliarden Menschen für den Trend begeistern und gaben ihre Tanzkünste zum Besten. Die Nutzer haben Tutorials zum Erlernen des Tanzes hochgeladen. Auch Eiskunstläufer haben diesen in ihrem Auftritt eingebaut. Gruppen sowie einzelne Personen verkleideten sich und haben ihre ganz eigene Interpretation des Tanzes gepostet. Promis wie Kim Kardashian oder Charli d´amelio zogen ebenfalls bei dem Trend mit.

Was ist der Wednesday-Tanz?

In der vierten Folge der Netflix-Serie „Wednesday“ tanzt die Protagonistin Wednesday während einer Schulveranstaltung und verzieht dabei keine Miene. Auch die Bewegungen scheinen im ersten Moment befremdlich. Im Hintergrund ist das Lied Goo Goo Muck von The Cramps zu hören. Die ungewöhnlichen Tanzschritte haben Millionen von Fans animiert den Tanz nachzuahmen. Dabei inszenierte diesen jeder auf seine ganz eigene Art. Auf TikTok wurde Goo Goo Muck durch den Song Bloody Mary von Lady Gaga ersetzt. Die Bewegungen der Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega , sowie der Text des Liedes passten zum Tanz.

Der Lachgas-Trend

Lachen ist gesund. Doch was, wenn selbst Lachen zur Droge wird? Dies ist seit 2022 der Fall und es werden vermehrt Kartuschen und Luftballons auf öffentlichen Plätzen gefunden. Doch wie genau konsumieren die Leute das Lachgas?

Was ist der Lachgas-Trend?

Lachgas befindet sich sowohl in Sahnesprühflaschen, wird jedoch auch als Lokalbetäubung beim Zahnarzt eingesetzt. Seit 2022 gilt es als Partydroge und geht als Lachgas-Trend auf TikTok viral. Dabei inhalieren das Gas über einen Luftballon und befüllen diese mehrmals mit dem Gas.

Können Minderjährige das Lachgas kaufen?

Da das industrielle Lachgas nicht unter das Betäubungsmittelschutzgesetz (BtMG) fällt und in nahezu jedem Supermarkt erhältlich ist, haben auch Minderjährige Zugriff darauf. Hingegen ist der Kauf von Zahnärzten nicht gestattet und damit illegal.

Wie lange hält die Wirkung von Lachgas an?

Bereits nach „5 bis 10 Sekunden“ solle die Wirkung eintreten und schließlich „zwischen 30 Sekunden und 4 Minuten“ anhalten, so die Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg (DROBS).

Gibt es Risiken beim Inhalieren von Lachgas?

Es kann durchaus einige Nebenwirkungen bei der Einnahme von Lachgas geben. Die DROBS macht deutlich, dass Folgendes möglich sei: