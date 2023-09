Was kommt eigentlich dabei raus, wenn die schärfsten Chilischoten (Carolina Reaper und Trinidad Morgua scorpion) mit einem herkömmlichen Maischip kombiniert wird? Das Ergebnis ist der schärfste Chip der Welt. Die Carolina Reaper liegt auf einer Scoville-Skala zwischen 1,8 und 2,2 Millionen SHU und die Trinidad Moruga scorpion liegt bei 1,2 Millionen SHU. Somit zählen sie zu den schärfsten Chilischoten der Welt. Aktuell sind diese Schoten sprichwörtlich in aller Munde. Wir erklären euch, was es mit der Hot-Chip-Challenge auf sich hat:

Was ist die Hot-Chip-Challenge?

Bei der Hot-Chip-Challenge kann jeder ab 18 Jahren via Social Media mitmachen. Für die Teilnahme reicht lediglich die Video-Aufnahme über den Verzehr des Chips. Abschließend muss noch #HotChipChallenge in der Beschreibung stehen. Die Reaktion auf den Chip steht hierbei im Fokus und dient zur Belustigung anderer.

Eine Challenge für ein iPhone

Seit 2020 veranstalten die Verkäufer des Hot Chips die Hot-Chip-Challenge und verlosen dabei das neuste iPhone. Um als potenzieller Gewinner infrage zu kommen, reicht es jedoch nicht, sich beim Verzehr des schärfsten Chips der Welt aufzunehmen und diesen Videobeweis anschließend auf Social Media zu stellen. Im selben Zuge werden zwei weitere Freunde dazu aufgefordert, ebenfalls an der Mutprobe teilzunehmen.

Wie viel kostet der Hot Chip?

Im Netz wird dieser Chip zu folgenden Preisen angeboten:

Solo Pack (Ein Chip pro Packung): 9,90 Euro

Trio Pack (Drei Chips pro Packung): 29,70 Euro

Tree Pack (Fünf Chips pro Packung): 49,50 Euro

Ist der Verzehr für alle risikofrei?

Der Scharfstoff, welcher in jeder Chili enthalten ist, gehört zur Gruppe der Capsainicinoide(Capsaicin).

maximal 300 Milligramm des Scharfstoffes einnehmen sollte Die Bundeszentrale für Risikobewertung (BfR) hat am 7. September 2023 eine Warnung ausgesprochen. Dies könne vor allem bei Kindern gesundheitliche Schäden verursachen. In ihrer Mitteilung betonen sie, dass der Verzehr des Chips unter anderem „Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck“ erzeugen kann. Die gewöhnliche Schärfe-Dosis für einen Erwachsenen Menschen liege laut der BfR bei „5 Milligramm (mg) Capsaicin je Kilogramm Körpergewicht“. Weiter erklärt der BfR, dass ein 60 Kilogramm schwerer Menschdes Scharfstoffes einnehmen sollte

Können Kinder an der Challenge teilnehmen?

Offiziell steht in den Wettbewerbsregeln des Veranstalters, dass es Kindern zwischen 15 und 18 Jahren nur durch einen Erziehungsberechtigten gestattet sei, an der Challenge teilzunehmen. In den vergangenen Wochen gab es jedoch auch in Deutschland vermehrt Schlagzeilen über Minderjährige, die an der Challenge teilgenommen haben.

Warum verletzen sich Minderjährige, trotz Verzehrverbot?

In der Vergangenheit wurde berichtet, dass sich nicht nur in den USA Kinder beim Verzehr des Chips verletzten, sondern auch in Deutschland. In Dortmund beispielsweise sind zwei Kinder zu Schaden gekommen. Auch in Euskirchen kamen mehrere Schulkinder nach dem Verzehr mit Bauchschmerzen sowie Haut- und Atemwegsreizungen ins Krankenhaus, wie der Spiegel berichtet.