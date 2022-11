Die neue Serie „Wednesday“ ist derzeit auf Netflix zu sehen. Darin steht Wednesday Addams, die Tochter der „Addams Family“, im Mittelpunkt, die Schülerin an der kuriosen Nevermore Academy ist. Dort muss sie ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten meistern, eine monströse Mordserie vereiteln und das übernatürliche Geheimnis aufdecken, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verstrickt waren. Die Serie erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb bereits kurz nach Veröffentlichung der ersten Staffel die Frage nach einer Fortsetzung laut wird.

Wann erscheint Staffel 2 ?

? Worum wird es gehen?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und mehr von „Wednesday“ Staffel 2 findet ihr hier im Überblick.

Wann startet Staffel 2 auf Netflix?

Offiziell wurde eine zweite Staffel von „Wednesday“ noch nicht bestätigt. Die Showrunner haben aber in Interviews angedeutet, dass sie zumindest offen dafür wären. Ein Startdatum gibt es dementsprechend noch nicht. Sollte Netflix eine Fortsetzung noch Ende 2022 ankündigen, wäre Staffel 2 wohl gegen Ende 2023 zu erwarten.

Wie immer werden die neuen Folgen am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf dem Streamingdienst zur Verfügung stehen.

Worum geht es in Staffel 2?

Obwohl die Fortsetzung von „Wednesday“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, äußerten sich die Serienmacher Al Gough und Miles Millar dem Entertainment-Portal „Screenrant“ gegenüber optimistisch. Sie würden untereinander über eine zweite Staffel sprechen: „Es gibt definitiv noch mehr, was man in der Welt der Addams entdecken kann.“

Doch wie genau wird es aussehen, wenn sich die Serie tiefer in die Welt der „Addams Family“ begibt? Dazu gibt es noch keine genauen Aussagen. Man wird Wednesday aber vermutlich weiter an der Nevermore Academy begleiten dürfen. Findet sie sich in Staffel 2 besser zurecht? Schafft sie es, ihre Fähigkeiten zu meistern? Sollte es eine Fortsetzung geben, wird diese vermutlich genauso spannend wie Staffel 1.

„Wednesday“: Wie viele Folgen hat Staffel 2?

Episoden sie umfassen wird. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass Netflix sich an acht weitere Folgen von „Wednesday“ veröffentlichen wird. Da eine Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt wurde, ist auch noch nicht klar, wie vielesie umfassen wird. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass Netflix sich an Staffel 1 orientiert undveröffentlichen wird.

Sobald genaueres zur Folgenanzahl sowie Länge und Titel der Episoden bekannt gegeben wird, erfahrt ihr alle Infos hier.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2 von „Wednesday“?

Da eine Fortsetzung von „Wednesday“ noch nicht bestätigt wurde, gibt es auch noch keinen Trailer für eine zweite Staffel. Für einen kleinen Einblick findet ihr hier bis auf Weiteres den offiziellen Trailer zu Staffel 1:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Die Besetzung von „Wednesday“ Staffel 2

Wer könnte in der Fortsetzung von „Wednesday“ mitspielen? Noch ist nichts bestätigt, aber es ist wahrscheinlich, dass zumindest die Hauptbesetzung gleich bleibt. Wer im Cast für Staffel 2 von „Wednesday“ vermutet wird, seht ihr hier:

Schauspieler – Rolle