Zocken und sich selbst dabei filmen – oder eben: Anderen live beim Zocken zuschauen. Das ist wohl die einfachste Erklärung dafür, was User beim Streaming-Dienst „Twitch“ machen. Hier erklären wir euch genauer:

Twitch – auch als „twitch.tv“ bekannt – ist ein Live-Streaming-Portal, das vor allem zur Übertragung von Videospielen genutzt wird. Justin Kan, ein US-amerikanischer Internet-Unternehmer, hat das Programm entwickelt und 2011 zur Übertragung von Videospielen und E-Sports online gestellt. Drei Jahre später (2014) kaufte Amazon die Plattform für 970 Millionen US-Dollar.

Jede Person, die Inhalte auferstellt, gilt als Creator. Diese Creator filmen sich live – meistens beim Spielen von Videogames wie zum Beispiel Fifa, Fortnite, Minecraft, New World, League of Legend und mehr. Andere können über die Twitch-Webseite dabei zusehen, im Chat mit demund anderen Zuschauerinnen und Zuschauern schreiben. Außerdem könnenden Streamern auch Diamanten schicken, die dieser in echtes Geld umwandeln kann. Es lässt sich damit also sogar Geld verdienen.