Ein schwerer Taifun weht auf die chinesische Küste zu. Jetzt wurde deshalb in Teilen des Landes die höchste Warnstufe ausgerufen.

Wann soll Taifun „Saola“ China treffen?

China bereitet sich auf die Ankunft des Taifuns „Saola“ vor. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete, rief das nationale Wetteramt die höchste Warnstufe „Rot“ des vierstufigen Taifun-Warnsystems aus. „Saola“ soll den Vorhersagen zufolge dem Süden und Osten des Landes heftige Regenfälle bringen. Der Taifun wird voraussichtlich am Freitagnachmittag oder in der Nacht zum Samstag auf die südchinesische Küste treffen.

Es ist auch möglich, dass „Saola“ in südwestlicher Richtung über die Gewässer der Provinz Guangdong zieht, ohne auf Land zu treffen. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde vor dem Taifun gewarnt. „Saola“ war zuvor südlich an Taiwan vorbeigezogen und hatte dort für starke Regenfälle gesorgt.

Japan gibt vorsichtige Taifun-Entwarnung

In Japan deutet sich dagegen Taifun-Entspannung an. So haben die Organisatoren der Basketball-Weltmeisterschaft vorsichtig eine erste Entwarnung vor dem drohenden Taifun gegeben. Dieser bewege sich weiter Richtung Süden. In Okinawa werden demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag „starke Winde“ erwartet, wie das Organisationskomitee am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte. „Allerdings sind von den Behörden derzeit keine Notfallwarnungen geplant. Die Region Okinawa dürfte daher nicht stark betroffen sein“, hieß es weiter.

Hurrikan „Idalia“ sorgt für Schäden in den USA

Erst wenige Stunden zuvor hatte ein Wirbelsturm die Ostküste der USA in Alarmzustand versetzt. Hurrikan „Idalia“ hatte in Florida für Überschwemmungen und Stromausfälle gesorgt.