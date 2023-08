25. August und 10. September kämpft die DBB-Auswahl bei der 32 Nationen durchsetzen und um die Medaillenränge bei der WM-Endrunde auf den Philippinen, Japan und Indonesien mitspielen. Zwischenkämpft diebei der Basketball-WM, die auch in Deutschland übertragen wird , um den Titel. Das deutsche Nationalteam will sich unter dendurchsetzen und um die Medaillenränge bei der WM-Endrunde auf denmitspielen.

Alle Infos zur Basketball-WM 2023 bekommt ihr hier.

Start, Termine und Zeitplan der Basketball-WM 2023

Die WM wird zwischen 25. August und 10. September ausgetragen. Das ist der Zeitplan für das Turnier:

Gruppenhase, 1. Spieltag: 25. - 26. August

Gruppenphase, 2. Spieltag: 27. - 28. August

Gruppenphase, 3. Spieltag: 29. - 30. August

Zwischenrunde: 31. August - 4. September

Viertelfinale: 5. - 6. September

Platzierungs-Qualifikationsspiel: 7. September

Halbfinale: 8. September

Spiele um Platz 5 und 7: 9. September

Spiel um Platz 3 und Finale: 10. September

Die Finalrunde (Viertelfinals, Halbfinals, Platzierungsspiele und Finale) wird komplett in der Mall of Asia Arena in Manila auf den Philippinen ausgetragen.

Deutschlands Bundestrainer Gordon Herbert möchte bei der kommenden WM mit seinem Team eine Medaille holen.

Modus bei der Basketball-WM 2023

Die 32 Mannschaften werden in acht Vierergruppen eingeteilt, wobei jede Mannschaft in ihrer Gruppe einmal gegen jede andere Mannschaft spielt. Nach drei Spieltagen ist die erste Runde abgeschlossen, und danach beginnt die Zwischenrunde.

In der Zwischenrunde werden erneut vier Vierergruppen gebildet. Die beiden besten Nationen aus jeder Gruppe der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite Runde. Allerdings bleiben die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe aus der ersten Runde auch in der zweiten Runde zusammen. Die Punkte, die sie in der ersten Runde erzielt haben, werden ebenfalls in die zweite Runde übernommen.

Die vier Gruppensieger und die Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Finalrunde, die mit den Viertelfinalspielen beginnt und im großen Endspiel um die Weltmeisterschaft gipfelt.

Im Falle von Punktgleichheit in den Gruppenphasen wird zuerst der direkte Vergleich zwischen den punktgleichen Mannschaften herangezogen. Wenn immer noch Gleichstand besteht, wird der Korbquotient der Begegnungen zwischen den betreffenden Teams betrachtet, gefolgt vom Korbquotienten aller Spiele in der Gruppe. Falls auch dies keine Entscheidung bringt, wird das Weiterkommen oder Ausscheiden durch das Los bestimmt. Insgesamt finden 96 Spiele bei dieser Weltmeisterschaft statt.

Basketball-WM 2023: Deutsche Spiele in der Gruppenphase

Die DBB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und muss gegen Gastgeberland Japan, Finnland und Top-Team Australien antreten. Die Spiele in der Gruppenphase sind bereits terminiert:

Freitag, 25.08.23, 14:10 Uhr, 1. Spieltag: Deutschland - Japan

Sonntag, 27.08.23, 10:30 Uhr, 2. Spieltag: Deutschland - Australien

Dienstag, 29.08.23, 09:30 Uhr, 3. Spieltag: Deutschland - Finnland

Basketball-WM 2023: Das ist der vorläufige deutsche Kader

Noch lässt sich Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert mit seinem endgültigen Aufgebot für die WM Zeit. Für Deutschland beginnt das Turnier am 25.08.2023 mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan.

Für die WM 2023 sind vorläufig achtzehn Spieler im Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Kurz vor der WM wird das Aufgebot noch auf zwölf Spieler reduziert. Der vorläufige Kader im Überblick: