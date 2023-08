Basketball-Fans fiebern der Weltmeisterschaft 2023 auf den Philippinen, Japan und Indonesien entgegen. Vom 25. August bis 10. September spielen die Mannschaften um den WM-Titel.

Basketball-WM 2023: Das ist der deutsche Kader

Für Deutschland beginnt das Turnier am 25.08.2023 mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan. Für die WM 2023 waren vorläufig achtzehn Spieler im Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Kurz vor der WM wurde das Aufgebot auf 12 Spieler reduziert. Viel wird bei Deutschland sicher von Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner abhängen. Beide haben das Potenzial, Spiele mit ihren individuellen Qualitäten zu entscheiden. Wenn immer wieder weitere Akteure hervorstechen, kann die DBB-Auswahl mit diesem Kader weit kommen. Der Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM 2023 im Überblick:

Isaac Bonga (FC Bayern München), 08.11.1999, Point Guard, 2,03 m

Niels Giffey (FC Bayern München), 08. Juni 1991, Forward, 2,00 m

Justus Hollatz (KK Cedevita Olimpija/Slowenien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m

David Krämer (Fundación CB Granada/Spanien), 14.01.1997, Shooting Guard, 1,99 m

Maodo Lo (Olimpia Mailand/Italien), 31.12.1992, Point Guard, 1,92 m

Andreas Obst (Bayern München), 13. Juli 1996, Shooting Guard, 1,91 m

Dennis Schröder (Toronto Raptors/USA), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m

Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), 04. April 1992, Forward/Center, 2,04 m

Johannes Thiemann (Alba Berlin), 09. Februar 1994, Forward/Center, 2,05 m

Johannes Voigtmann (Olimpia Milano/Italien), 30.09.1992, Center, 2,11 m

Franz Wagner (Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,06 m

Moritz Wagner (Orlando Magic/USA), 26.04.1997, Power Forward, 2,11 m

Bonga sieht Deutschland bei WM "im Kreis der Top-Favoriten"

Isaac Bonga zählt das deutsche Team zu den heißen Titelkandidaten bei WM. "Um ehrlich zu sein, würde ich uns selbst in den Kreis der Top-Favoriten hineinschieben", sagte der Guard von Bayern München. "Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir am Ende des Turniers auf dem Podium stehen und eine Medaille mitnehmen."

Bei den Titelkämpfen in Japan, Indonesien und auf den Philippinen will sich das Team um die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner nicht verstecken. "Wir haben sehr hohe Ansprüche an uns selbst. Ich glaube, die Zeit, in der die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nur ein bisschen mitspielen wollte, ist vorbei", sagte Bonga, der von 2018 bis 2022 selbst in der NBA für die Lakers, Washington und Toronto aktiv war: "Wir sind eine Nation, die mittlerweile ganz oben mitspielen kann."