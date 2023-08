Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 km/h und in der Kategorie 4 der Hurrikan-Skala näherte sich der Wirbelsturm "Idalia" am Mittwoch dem US-Bundesstaat Florida. Es wurde gewarnt, dass der Hurrikan sich über dem warmen Golf von Mexiko weiter verstärken könnte, bevor er die Big-Bend-Küste im Nordwesten Floridas erreicht – und sorgt in einem beliebten Touristenort bereits für Verwüstungen. Das US-Hurrikanzentrum warnt vor meterhohen Sturmfluten. Als Reaktion auf diese Bedrohung ordneten die Behörden Evakuierungen für weite Gebiete entlang der Nordwestküste des Bundesstaats an.

Wo wütet Hurrikan „Idalia“ heute?

Nur noch wenige Kilometer ist Hurrikan „Idalia“ derzeit von der Nordwestküste Floridas entfernt. Im südlichen Teil Floridas machte sich "Idalia" aber bereits deutlich bemerkbar. In den Urlaubsstädten Madeira Beach und St. Pete Beach führte er Berichten zufolge zu Überschwemmungen, die Straßen mussten gesperrt werden.

Gemäß den Behörden ist besonders die Region um die Großstädte Tampa und St. Petersburg gefährdet, in der etwa drei Millionen Menschen leben.

Dieses Bild einer Verkehrsüberwachungskamera zeigt die überflutete Interstate 275. Wenige Kilometer vor der Küste Floridas hat der Sturm „Idalia“ die zweithöchste Hurrikan-Stufe vier erreicht.

© Foto: Uncredited/FDOT/AP/dpa

In welche Richtung zieht der Hurrikan weiter?

Nach seinem ersten Auftreffen auf Land zieht der Sturm nach Angaben des Hurrikanzentrums weiter in Richtung der Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina. Auch dort gilt nun eine Hurrikanwarnung.

Experten waren vor „meterhohen Sturmfluten“

Laut den Informationen des Hurrikanzentrums sind bei einem Hurrikan der Kategorie vier mit „katastrophalen Schäden“ zu rechnen. Es ist zu befürchten, dass schwere Schäden an Gebäuden auftreten werden, begleitet von umgestürzten Bäumen und Strommasten. Die betroffenen Gebiete könnten möglicherweise für Wochen oder Monate unbewohnbar sein. Ein Experte erklärte dem Sender CNN, dass insbesondere kleine oder abgelegene Küstengemeinden für Rettungskräfte schwer zu erreichen sein könnten.

Das Hurrikanzentrum warnte zudem vor meterhohen Sturmfluten an Floridas Küsten. "Wenige Menschen überleben es, im Weg einer großen Sturmflut zu sein, und dieser Sturm wird tödlich sein, wenn wir der Gefahr nicht aus dem Wege gehen und ihn nicht ernst nehmen", sagte Katastrophenschutzchefin Deanne Criswell.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis , erklärte, dass "Idalia" möglicherweise der stärkste Hurrikan in der Region seit über 100 Jahren sein könnte. Das Hurrikanzentrum gab an, dass der Sturm starke Regenfälle in Teilen von Florida sowie den angrenzenden Bundesstaaten Georgia und South Carolina bringen und somit die Gefahr von Überschwemmungen erhöhen könnte. Es wird ebenfalls damit gerechnet, dass Tornados im Gefolge des Wirbelsturms auftreten könnten.

Florida wappnet sich für Ankunft von Hurrikan „Idalia“

Bis zum Dienstagabend wurden in mehr als 30 von Floridas insgesamt 67 Bezirken Evakuierungen angeordnet, wie DeSantis mitteilte. Der Hafen von Port Canaveral, einer der größten Kreuzfahrthäfen der Welt, stoppte aufgrund der vorhergesagten starken Winde den Schiffsverkehr, wie der Hafen auf der Plattform X, ehemals bekannt als Twitter, bekannt gab.

Der Internationale Flughafen von Tampa stellte den Verkehr ein, die Häfen von Jacksonville, Fernandina und Canaveral wurden für den Schiffsverkehr geschlossen.

Hurrikan „Idalia“ hinterlässt Verwüstungen auf Kuba

Seit Montag brachte "Idalia" im Westen Kubas heftige Regenfälle und starken Wind mit sich, die bis zum Dienstag anhielten und auch in der Hauptstadt Havanna spürbar waren. Sowohl in Havanna als auch in den stärker betroffenen Gebieten des Karibikstaates kam es zu Stromausfällen. In der Provinz Pinar del Río, die für ihren Tabakanbau bekannt ist, sowie auf der kubanischen Insel Isla de la Juventud führten die Regenfälle zu Überschwemmungen. Die staatliche Nachrichtenagentur ACN berichtete am Dienstag darüber. Einige Gemeinden waren von der Außenwelt abgeschnitten, und Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Bereits im vergangenen September hatte die Region Pinar del Río durch den Hurrikan "Ian" schwere Schäden erlitten.

Der Tropensturm „Idalia“ zog über Kuba und entwickelte sich im Golf von Mexiko zu einem Hurrikan.

© Foto: Ramon Espinosa/dpa

Wie wird die Stärke eines Hurrikans gemessen?

Die Intensität von Hurrikans wird mithilfe einer Skala gemessen, die von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelt wurde: Ein Hurrikan der Kategorie 1 hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Kategorie 2 umfasst Geschwindigkeiten bis zu 177, Kategorie 3 bis zu 208 und Kategorie 4 bis zu 251 Kilometer pro Stunde. Bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5, mit Windgeschwindigkeiten von über 251 Kilometern pro Stunde, drohen verheerende Schäden. Oft nehmen Wirbelstürme im Verlauf ihrer Bewegung über das Meer an Kraft zu. Wenn sie auf Land treffen, verlieren sie rasch an Intensität, da ihnen der Zufluss feuchtwarmer Luftmassen fehlt.

(mit Material von dpa und afp)