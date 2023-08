Neben Städten wie Shanghai oder ganzen Landstrichen in Asien, bleibt auch Europa nicht verschont: Städte wie Amsterdam und Venedig, aber auch Bremen und Hamburg, sind von den Folgen des steigenden Meeresspiegels betroffen. Der Meeresspiegel wird voraussichtlich um zwei Meter steigen. Der Markusplatz in Venedig beispielsweise liegt derzeit jedoch gerade einmal 80 cm über dem Meeresspiegel. Zusätzlich zu Überschwemmungen könnten betroffene Gebiete aufgrund des Salzgehalts im Meerwasser unbewohnbar werden. Böden wären dann für den landwirtschaftlichen Anbau nicht mehr nutzbar und auch das Trinkwasser könnte vielerorts versalzen.

Neben dem steigenden Meeresspiegel durch den Klimawandel ist auch das Absinken des Bodens unter Küstenstädten ein weiteres großes Problem. Dieses verstärkt die Gefahr durch den steigenden Meeresspiegel zusätzlich. Die internationale Forschungsgruppe um Cheryl Tay von der Nanyang Technological University in Singapur hat dazu eine Übersicht in der Fachzeitschrift " Nature Sustainability " über das Ausmaß dieses Problems veröffentlicht. Insbesondere schnell wachsende Megastädte in Asien wie zum Beispiel Tianjin, Ho-Chi-Minh-Stadt oder Jakarta seien stark betroffen. Der relative Meeresspiegelanstieg durch den Bodenabsackungseffekt übersteige den globalen Anstieg durch den Klimawandel dort sogar um das Sechs- bis Zehnfache. Die Ursache: Küstenstädte befinden sich häufig auf weichen Sedimenten mit einem hohen Wassergehalt, die unter ihrem eigenen Gewicht langsam einsacken. Wenn kein neues Sediment von oben, beispielsweise durch Flusshochwasser, abgelagert wird, sinkt das Land ab. Intensive Bebauung trägt ebenfalls dazu bei, da das Gewicht der Gebäude den Untergrund zusammendrückt. Darüber hinaus führt das Abpumpen von Grundwasser, vornehmlich in schnell wachsenden Städten mit einem hohen Wasserbedarf, zu Bodenabsenkungen – laut den Forschenden eine der Hauptursachen.