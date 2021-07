ist am Dienstag von einem schwerenheimgesucht worden. Es gab Überschwemmungen, Starkregen und inim Erzgebirgskreis sogar eine, die einen Mann mitgerissen haben soll. Er wird auch am Mittwochmorgen weiterhin vermisst. Diehabe die Suchaktion in der Nacht zum Mittwoch vorerst abgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstag für weite Teile Deutschlands - vor allem auch für Teile Bayerns, Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfalens - vor Unwettern gewarnt.