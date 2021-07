Wegen des Starkregens hat das Landratsamt Hof am späten Dienstagabend den Katastrophenfall ausgerufen.

Unwetter in Hof: Rund 200 Einsätze Dienstagnacht

Den Landkreis Hof hat es am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch stark getroffen. Wegen Unwetter und Überflutungen mussten die Einsatzkräfte im gesamten Kreis über 120 Mal anrücken. Besonders schlimm war es der Deutschen Presseagentur zufolge in Selbitz und Köditz. Das habe das Landratsamt mitgeteilt.

Überschwemmung in Hof: vollgelaufene Keller, Straßensperrungen und Stromausfälle

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, gab es im gesamten Landkreis Straßensperrungen aufgrund von Überschwemmungen sowie einen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Demnach rutschte ein Auto auf regennaßer Fahrbahn gegen eine Leitplanke. Zudem kam es vollgelaufenen Kellern, umgestürzten Bäumen und vereinzelt auch zu Stromausfällen.

Strakregen in Bayern: Gewitter und Überschwemmung in Hof

Binnen zwölf Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dort bis zu 80 Liter vom Himmel, zudem gab es Gewitter. Von Verletzten war zunächst aber nichts bekannt.

Grundschule in Selbitz und Kita in Köditz geschlossen – schwere Gewitter im LK Hof

Noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch teilte das Landratsamt Hof mit, dass die Unwetter auch am Mittwoch Auswirkungen haben. So bleibt die Grundschule in Selbitz am Mittwoch geschlossen, ebenso die Kindertagsstätte Wichtelland in Köditz.

Unwetter in Sachsen: Sturzflut reißt Mann im Erzgebirgskreis mit

Auch im angrenzenden Freistaat Sachsen hat es am Dienstag schwere Unwetter mit starken Rgen gegeben. In der Folge gab es Überschwemmungen und eine Sturzflut. Ein Mann im Erzgebirgskreis wird vermisst, eine Suchaktion musste abgebrochen werden.

Wetter in Bayern und BW: Mittwoch wieder Unwetter erwartet?

