Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, informieren am Freitag (10.15 Uhr) über die Corona-Lage in Deutschland.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, betonte, dass die Corona-Zahlen sinken. „Aber nicht stark genug“. Trotzdem sei der Rückgang eine „ermutigende Entwicklung“. Man habe außerdem fast 80 Prozent des Pflegepersonals das erste Mal geimpft. Man müsse zuerst die schützen, die am stärksten gefährdet sind, so Spahn.

Der RKI-Präsident Wieler sagte, dass ihm die neuen Virus-Varianten des Coronavirus große Sorge bereiten. Drei neue Varianten seien in Deutschland bereits nachgewiesen worden. Besonders gefährlich sei dieSie wurde erstmals in Großbritannien nachgewiesen und ist in Deutschland am weitesten verbreitet. Die Variante habe sich in 13 Bundesländern ausgebreitet.