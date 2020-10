Wegen der stark steigenden Zahl vonmit dem Coronavirus gelten in weiten Teilen Sloweniens wieder Bewegungsbeschränkungen. Bewohner in sieben von zwölf Regionen, die aufgrund der hohenals „rot“ eingestuft wurden, dürfen ihre jeweilige Region nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Zu den „roten“ Zonen gehören die Hauptstadtsowie die umliegenden Regionen.

In den „roten“ Zonen sind außerdem seit Freitag öffentliche, Versammlungen, Hochzeiten und religiöse Zeremonien untersagt. Masken müssen auch im Freien getragen werden. Die restlichen fünf Regionen gelten als. Dort gelten keine Bewegungsbeschränkungen, Masken müssen nur in öffentlich zugänglichen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden.

In Slowenien, einem Land mit knapp mehr als zwei Millionen Einwohnern, ist die Zahl derzuletzt noch sprunghafter angestiegen als im benachbarten Österreich mit seinen hohen Corona-Zahlen . Den letzten Tageswert gaben die Behörden am Donnerstag mit 745 an. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im März 10.683 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, das die Lungenkrankheitauslösen kann. 176 Tote wurden im Zusammenhang mit der Krankheit bereits gemeldet.