25 Quadratmeter pro Kunde könnte laut Verbandskreisen zu langen Schlangen vor den Geschäften führen, wie sie schon beim Lockdown im April zu beobachten waren. Beim letzten Bund-Länder-Gipfel konnte die Auflage in letzter Minute von den Ländern gekippt werden, nachdem aus der Branche auf mögliche Versorgungsprobleme bei lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmittel verwiesen worden war. Ein Brandbrief war bereits verfasst, doch stattdessen müssen die Händler aktuell nur 10 Quadratmeter Fläche pro Kunde garantieren, damit auch wirklich jeder hungrige Einkäufer im Supermarkt Platz findet. Zu denjenigen, die sich vor vier Woche gegen die eigene Partei- und Regierungsspitze für maßvolle Corona-Regeln stark machten, soll auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gehört haben. Der Handel in Baden-Württemberg warnt vor neuen Corona-Regeln beim Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel . Eine Mindestfläche vonkönnte laut Verbandskreisen zu langen Schlangen vor den Geschäften führen, wie sie schon beim Lockdown im April zu beobachten waren. Beim letzten Bund-Länder-Gipfel konnte die Auflage in letzter Minute von den Ländern gekippt werden, nachdem aus der Branche auf möglichebei lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmittel verwiesen worden war. Ein Brandbrief war bereits verfasst, doch stattdessen müssen die Händler aktuell nurpro Kunde garantieren, damit auch wirklich jeder hungrige Einkäufer im Supermarkt Platz findet. Zu denjenigen, die sich vor vier Woche gegen die eigene Partei- und Regierungsspitze für maßvolle Corona-Regeln stark machten, soll auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicolegehört haben.

Trotzdem tauchte die Zahl von 25 Quadratmetern am Dienstag auf einmal wieder in Beschlussvorlagen aus dem Kanzleramt auf. Ob die Diskussion auf Druck der Länder wirklich vom Tisch ist, war am Mittwochmittag unklar.

Einzelne Hamsterkäufe von Klopapier und Nudeln

Warenengpässe an sich werden in der Branche zwar nicht befürchtet, doch war vor dem „Lockdown light“ wie schon im März punktuell erneut das Hamstern von Klopapier und Nudeln zu beobachten. „25 Quadratmeter Mindestfläche hätten verheerende Folgen“, heißt es nun aus Verbandskreisen. Weder die Arbeit noch das Einkaufen im wirtschaftlich wichtigen Weihnachtsgeschäft wären für die Menschen wohl eine Freude, wenn man überall 15 bis 30 Minuten anstehen müsse, so die Befürchtung. Verwiesen wird auch darauf, dass der Handel in der Regel etwa 30 Prozent vom Umsatz in den letzten 5 Wochen des Jahres erzielt und bereits durch den November-Lockdown über 50 Prozent Rückgang zu verzeichnen hatte.

„Lockdown durch die Hintertür“ und neue Hamsterkäufe?

Verödungsprogramm für die Innenstädte“. Auch der Einzelhandelsverband HDE sprach sich auf Bundesebene offiziell dagegen aus. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth glaubt sogar, dass so etwas „am Ende zu neuen Hamsterkäufen im Lebensmittelhandel führen“ könnte, berichtet der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle bezeichnete die Pläne als „für die Innenstädte“. Auch der Einzelhandelsverband HDE sprach sich auf Bundesebene offiziell dagegen aus. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth glaubt sogar, dass so etwas „am Ende zu neuen Hamsterkäufen im Lebensmittelhandel führen“ könnte, berichtet der Sender n-tv