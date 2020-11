Unstrittig ist beim Corona-Gipfel eine Maskenpflicht ab Klasse 7

Möglicherweise trifft die Pflicht auch künftig auch viele Grundschüler

Zum Wechselunterricht ab Klasse 11 oder 7/8 gibt es unterschiedliche Planspiele

Die 16 Bundesländer vertreten teilweise gegensätzliche Positionen, etwa Bayern und Mecklenburg-Vorpommern

Schule. Dass neue Corona-Regeln kommen werden, ist zwar bereits klar, doch war am Mittwochmorgen noch offen, wo und für wen genau. Anders als beim Lockdown im Frühjahr soll der Betrieb an Kindergarten weiter laufen, heißt es aus der Politik. Zugleich wurde dieses Ziel im Vorfeld des Gipfels von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten bereits mit dem vielfach geäußerten Wunsch nach Vor dem Gipfel mit Bund und Ländern herrscht Unklarheit zum Thema. Dass neue Corona-Regeln kommen werden, ist zwar bereits klar, doch war am Mittwochmorgen noch offen, wo und für wen genau. Anders als beimim Frühjahr soll der Betrieb an Schule , Kita undweiter laufen, heißt es aus der Politik. Zugleich wurde dieses Ziel im Vorfeld des Gipfels von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten bereits mit dem vielfach geäußerten Wunsch nach vorgezogenen Ferien aufgeweicht.

Kommt die Maskenpflicht an der Grundschule auch in BW?

Relativ unstrittig ist eine Maskenpflicht ab Klasse 7 in Regionen mit „deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen“. Zwar ist die Formulierung nicht ganz eindeutig, doch am Ende dürften wohl 80 oder 90 Prozent des Bundesgebiets betroffen sein. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler wird die Maskenpflicht möglicherweise nur als Kann-Bestimmung für die einzelnen Länder kommen, wobei sich hier unter anderem Bayern und Baden-Württemberg in der Vergangenheit als Hardliner hervorgetan haben, da in Süddeutschland die Infektionszahlen höher sind als im Norden. Ausnahmen von neuen Einschränkungen wird es nach dem Willen von Bund und Ländern wohl nur in wenigen Landkreisen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern geben, da die Inzidenz dort bislang unter 50 lag.

Wechsel- und Fernunterricht ab Klasse 7/8 oder ab Klasse 11?

In besonderen „Infektionshotspots“ soll darüber hinaus auch der Wechselunterricht in älteren Jahrgängen mit Ausnahme der Abschlussklassen forciert werden, geht aus bereits durchgesickerten Positionspapieren hervor. Insbesondere Schüler ab Klasse 11 sollen davon betroffen sein - laut Medienberichten möglicherweise aber auch jüngere bis hinunter zu den Klassen 7 oder 8. Die Definition von „Hotspots“ ist dabei bisher unklar. Ob der Wechselunterricht wochenweise oder tageweise stattfindet oder ob nur noch förderungsbedürftige Schüler persönlich kommen dürfen, wäre den Ländern und den einzelnen Schulen überlassen.

Österreich versucht es hingegen mit einer vorübergehenden De-Facto-Aufhebung der Schulpflicht. Die Familien haben dort die Wahl, ob sie in Kita und Schule Präsenzunterricht wahrnehmen wollen oder nicht. 20 Prozent machen trotz Lockdown davon Gebrauch, und somit viel mehr als im Frühjahr.

Schnelltest-Strategie statt Schul-Lockdown mit Fernunterricht?

Eine Alternative zum Schul-Lockdown wären Coronatests. „Zur Aufdeckung von Infektionsketten sollen in den Schulen verstärkt Antigen-Schnelltests eingesetzt werden“, heißt es in dem Papier der Ministerpräsidenten. Nun heißt es, dass der Bund „ausreichende Testkapazitäten“ sichern soll.

Klasse oder Gruppe künftig zunächst für fünf Tage in Quarantäne. Negativ getestete Schüler könnten nach der „Verdachtsquarantäne“ wieder zum Unterricht zugelassen werden. „Der Unterricht der Klasse kann also ab Tag fünf fortgesetzt werden“, so die Beschreibung der möglichen neuen Teststrategie. Last, but not least ist auch an eine Im Fall eines positiven Corona-Tests bei einem Schüler müsste dessenoder Gruppe künftig zunächst für fünf Tage in Quarantäne. Negativ getestete Schüler könnten nach derwieder zum Unterricht zugelassen werden. „Der Unterricht der Klasse kann also ab Tag fünf fortgesetzt werden“, so die Beschreibung der möglichen neuen. Last, but not least ist auch an eine Entzerrung der Schülerbeförderung mit zusätzlichen Bussen gedacht.

Aktuell Lockdown-gefährdete Hotspots in BW

Stadt Heilbronn (260,7)

Lörrach (213,8)

Stadt Mannheim (235,6)

Stadt Pforzheim (211)

Tuttlingen (226,6)

in Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche

Stand: 25.11.