Katastrophenfall. Dieser wurde in Bayern durch Ministerpräsident Markus Söder ausgerufen, kurz nachdem die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Rot gesprungen war. Die In Bayern geht es seit einigen Tagen nicht mehr um die eigentlich längst vergangene K-Frage, sondern um den sogenannten K-Fall: den. Dieser wurde in Bayern durch Ministerpräsident Markus Söder ausgerufen, kurz nachdem die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Rot gesprungen war. Die Corona-Fallzahlen im Freistaat sind viel zu hoch, Intensivstationen voll, Krankenhauspersonal am Limit, das doch immer wieder überschritten werden muss, weil die Corona-Lage es nicht anders zulässt. Am Freitag, 12.11.2021 verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 454,9. Binnen der letzten 24 Stunden kamen 13.197 neue Covid-19-Fälle hinzu. 63 weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Corona an Schulen in Bayern: Schulschließungen im Freistaat?

Auch an den bayerischen Schulen steigen die Corona-Fallzahlen. Nach den Herbstferien gilt an Schulen in Bayern wieder die Maskenpflicht - derzeit auch für unbestimmte Zeit, wie in folgenden Beitrag berichtet wird:

Dort heißt es: „Oberstes Ziel für das Schuljahr 2021/22 ist Präsenzunterricht.“ Und weiter: „Präsenzunterricht findet unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz statt.“ Das heißt: Trotz der hohen Inzidenz im Freistaat soll es kein Homeschooling mehr geben. Doch laut Medienberichten befinden sich bereits ganze Klassen in Quarantäne. Sobald es genauere Informationen gibt, wie viele Klassen sich in Quarantäne befinden, lest ihr sie hier. Aktuell ist in Bayern keine Schule geschlossen.

Schulschließungen in Sachsen: 46 Schulen geschlossen

In Sachsen sind Schulen bereits vollständig oder teilweise geschlossen. Das ist das Bundesland mit der höchsten Corona-Inzidenz in Deutschland – von Tag zu Tag wird dort die Lage angespannter. Das Staatsministerium für Kultus in Sachsen gibt durch Bekanntmachungen auf seiner Seite coronavirus.sachsen.de bekannt, welche Schulen derzeit vollständig oder eingeschränkt geschlossen sind. Stand Freitag, 12.11.21, Uhr waren es 46 vollständig und teilweise geschlossene Schulen.