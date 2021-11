Schulen - das ist die aktuelle Corona-Lage. Nach den Herbstferien steigen die Immer mehr Corona-Neuinfektionen und positiv-getestete Personen in Deutschland , in Baden-Württemberg und auch in- das ist die aktuelle Corona-Lage. Nach den Herbstferien steigen die Coronazahlen in baden-württembergischen Klassenzimmern. Trotz der seit dem 02.11.2021 geltenden Warnstufe im Land sind die Corona-Regeln an Schulen gering - während Schülerinnen und Schüler weiter positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne geschickt werden.

Wie ist die Corona-Situation an den Schulen in BW ?

? Sind derzeit Schulen im Land geschlossen ?

? Wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte befinden sich aktuell in Quarantäne ?

? Wie sieht es in anderen Bundesländern bezüglich Schulschließungen durch Corona aus?

durch Corona aus? Alle Infos zu Schulschließungen und der Coronalage an Schulen in BW und weiteren Bundesländern.

Schulschließungen BW: Corona-Lage und drohende Schließungen von Schulen?

Kultusministerium (KM) mit dem Präsenzunterricht als Regelform. Dieser sei für den Lernerfolg und das soziale Miteinander unabdingbar, heißt es nach wie vor auf der Website des Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 plante dasmit demals Regelform. Dieser sei für den Lernerfolg und das soziale Miteinander unabdingbar, heißt es nach wie vor auf der Website des KMs zu den Regelungen in diesem Schuljahr.

Gemeinsames Lernen und Miteinander bedeuten aber auch eine höhere Corona-Infektionsgefahr. Viele Kinder und Jugendliche sind zudem derzeit noch nicht geimpft - denn erst seit August 2021 gibt es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine Corona-Schutzimpfung ab 12 Jahren. Für unter 12-Jährige gibt es aktuell keine Stiko-Empfehlung.

Wie viele Kinder und Jugendliche an den baden-württembergischen Schulen sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet worden? Wie viele befinden sich in Quarantäne? Sind Schulen komplett oder teilweise geschlossen? Das ist der Stand vom Mittwoch, 10.11.2021, 12 Uhr:

Derzeit ist keine Schule in BW vollständig geschlossen.

10 von insgesamt 4.500 Schulen im Land sind derzeit teilweise geschlossen - heißt: 19 Klassen/Gruppen (darunter keine Kursstufe) sind aufgrund von Fällen einer Coronavirus-Infektion beziehungsweise wegen des Verdachts auf diese vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen.

Am ersten Tag nach den Herbstferien waren 10 Klassen geschlossen, am zweiten 18, aktuell sind es 19 geschlossene Klassen.

An 1.101 Schulen im Land gibt es Corona-Fälle.

Positiv getestet sind derzeit 295 Lehrkräfte (Vortag: 224) - das sind 0,21 Prozent der Gesamtheit der Lehrenden in BW (137.756). Insgesamt befinden sich 209 Lehrkräfte aktuell in Quarantäne.

Positiv-getestet sind derzeit 3.733 Schülerinnen und Schüler (Vortag: 2.945) - das sind 0,25 der Gesamtheit an Schulpflichtigen im Land (1.476.230). Insgesamt befinden sich 3.164 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

Im Vergleich zum Vortag kamen also fast 800 positiv getestete Schülerinnen und Schüler hinzu.

Bei den positiv-getesteten Fällen handelt es sich um mit einem PCR-Test bestätigte Fälle.

Warnstufe und Alarmstufe in BW: Welche Regeln gelten an Schulen?

In der derzeit herrschenden Warnstufe in BW gilt an Schulen noch keine Maskenpflicht - ein Mund-Nasen-Schutz kann lediglich freiwillig getragen werden. An Schulen gilt aber die 3G-Regelung. Schülerinnen und Schüler müssen sich derzeit mehrmals die Woche testen lassen. Wird per PCR-Test getestet, reichen zwei Testungen die Woche. Wird mit einem Antigen-Schnelltest getestet, muss dieser drei Mal die Woche durchgeführt werden. Lehrende müssen sich an jedem Präsenztag aktuell testen. Geimpfte Personen sind von der Testpflicht befreit.

Was passiert, wenn tatsächlich die Alarmstufe eintritt? In einem Brief schreibt Daniel Hager-Mann, Ministerialdirektor im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, dass der Eintritt der Alarmstufe die Rückkehr der Maskenpflicht an Schulen bedeute. Diese würde dann in den Unterrichts- und Betreuungsräumen gelten. Einzige Ausnahmen: der Sportunterricht und beim Essen. Weitere Einschränkungen des Schulbetriebs seien nach der Corona-Verordnung Schule mit dem Eintritt in die Alarmstufe nicht verbunden, heißt es in dem Schreiben an die Regierungspräsidien, die staatlichen Schulämter und die kommunalen Landesverbände. Die 3G-Regelung gilt weiterhin, wenn die Alarmstufe kommt. Einzige Änderung erfolgt hier im Fall von nicht geimpften Personen, die während einer Alarmstufe an außerunterrichtlichen Veranstaltungen (bsp. Begleitperson bei Schulausflügen) teilnehmen wollen - das ist dann untersagt. Für sie gilt während der Alarmstufe 2G.

Schulschließungen in Bayern und Sachsen?

Auch in Bayern findet der Schulunterricht in Präsenz statt - unabhängig der Sieben-Tage-Inzidenz. Seitdem die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Rot steht, gilt in Schulen wieder die Maskenpflicht. An Grundschulen, in der Grundschulstufe der Förderzentren sowie an Förderzentren müssen sich Kinder und Jugendliche zweimal pro Woche durch PCR-Pooltests testen. In allen anderen Schulen und Jahrgangsstufen finden dreimal die Woche Tests statt. Derzeit sind in Bayern keine Schulen geschlossen.

In Sachsen sind Schulen bereits vollständig oder teilweise geschlossen. Das Staatsministerium für Kultus in Sachsen gibt durch Bekanntmachungen auf seiner Seite coronavirus.sachsen.de bekannt, welche Schulen derzeit vollständig oder eingeschränkt geschlossen sind. Stand Donnerstag, 11.11.21, Uhr waren es 29 vollständig und teilweise geschlossene Schulen.