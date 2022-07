Normalerweise lassen viele Hausbewohner die Rollläden an ihren Fenstern nur gegen Abend oder Nacht herunter - um ihre Wohnung für die Nachtruhe und Privatsphäre abzudunkeln. Allerdings schließen manche Menschen ihre Jalousien ab und zu auch tagsüber.

Abseits von Einbruchschutz und individuellen Gründen ist dies beispielsweise vor allem an heißender Fall. Das Prinzip ist weit verbreitet: Die Wohnung am frühen Morgen durchlüften, dann die Fenster schließen und dieherunterlassen, um die Räume vor Sonneneinstrahlung und warmer Außenluft abzuschirmen. Zahlreiche offizielle Stellen sprechen sich für diese Vorgehensweise aus, darunter die Verbraucherzentrale NRW

Manche glauben aber bei geschlossenen Fenstern nicht an ihren Nutzen, so unter anderem der bekannte Wetterexperte Jörg Kachelmann . Seine Überzeugung: Fenster beigeschlossen halten sei nur dann sinnvoll, wenn sich tagsüber niemand in der Wohnung aufhalte. Ansonsten würde drinnen zu viel Feuchtigkeit und Kohlenstoffdioxid produziert - was ohne Durchlüftenwerden könnte.