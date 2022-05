Egal, ob sie „Nasim“ „Zeynep“, „Antonia“ oder sonstwie heißen: Deutschland hat in der jüngeren Vergangenheit häufig Besuch von zerstörerischenerhalten. Während viele darin einen beunruhigenden Beweis für densehen und für einen gesellschaftlichen Wandel werben, fragen sich andere in erster Linie, wie sie zunächst mal sich und ihr Heimkönnen.

Darunter fällt auch die Frage nach dem richtigen Umgang mit dem Rollladen. Denn ein Orkan kann zwar hierzulande kein ganzes Haus wegfegen, aber dennoch oftmals Schäden verursachen. Also: Sollte man die Rollläden besser schließen oder offen lassen, wenn es stürmt?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine klare Meinung zu dem Thema: Jalousien runter. „Sie bei Hagel- und Wirbelstürmen die Fenster, Roll- oder Fensterläden“, teilt die staatliche Institution in ihren Unwetter-Ratgebern an mehreren Stellen mit. Versicherer weichen nur ein wenig von dieser Perspektive ab. So empfehlen diese, bei stürmischem Wetter die Rollläden je nach Robustheit der Jalousien entwederoder siezu