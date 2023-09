neue Album der Rolling Stones schickt seine Vorboten voraus. Da wäre eine Anzeige in einer Londoner Lokalzeitung über einen Glasereishop, dessen Formulierung in jedem Satz nach den Stones schreit. Das freundliche Team des Geschäftes verspreche Zufriedenheit (Satisfaction)", Sicherheit (Gimme Shelter) und dass sie die (Shattered) Fenster wieder heil machen. Selbst die Schriftart erinnert an vergangene Alben der Stones. Auf den Social-Media-Kanälen der Band erschienen zuletzt Kurzvideos, die das aus Glasscherben animierte Logo der Stones an verschiedenen Orten der Welt, aber auch an fiktionalen Orten zeigt. Und dann wäre da nicht zuletzt eine Webseite mit dem Namen des Albums. Wer sich fragt, wie die Webseite geöffnet werden kann: Mit der Maustaste muss mehrmals auf das Glas eingeschlagen, bzw. eingetippt werden. Dann bricht die Scheibe und gibt die Sicht auf einen Countdown frei. Dieser ist auf Mittwoch, den 6.09.2023 um 15:30 Uhr geschaltet. Zu diesem Zeitpunkt ist auch ein neuen Album „Hackney Diamonds“ der Rolling Stones im Überblick. Dasschickt seine Vorboten voraus. Da wäre eine Anzeige in einer Londoner Lokalzeitung über einen Glasereishop, dessen Formulierung in jedem Satz nach den Stones schreit. Das freundliche Team des Geschäftes verspreche Zufriedenheit (Satisfaction)", Sicherheit (Gimme Shelter) und dass sie die (Shattered) Fenster wieder heil machen. Selbst die Schriftart erinnert an vergangene Alben der Stones. Auf den Social-Media-Kanälen der Band erschienen zuletzt Kurzvideos, die das aus Glasscherben animierte Logo der Stones an verschiedenen Orten der Welt, aber auch an fiktionalen Orten zeigt. Und dann wäre da nicht zuletzt eine Webseite mit dem Namen des Albums. Wer sich fragt, wie die Webseite geöffnet werden kann: Mit der Maustaste muss mehrmals auf das Glas eingeschlagen, bzw. eingetippt werden. Dann bricht die Scheibe und gibt die Sicht auf einen Countdown frei. Dieser ist aufgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Livestream auf YouTube zusammen mit dem Moderator Jimmy Fallon angekündigt. Erst dann werden neue Informationen bekannt. Bis dahin hält sich die Band wie auch die Plattenfirma bedeckt. Alle bisherigen Details zu demder Rolling Stones im Überblick.

Wann erscheint das neue Album „Hackney Diamonds“ der Rolling Stones? Livestream mit Jimmy Fallon

Im Frühling des Jahres 2022 teilte Gitarrist Keith Richards der Nachrichtenagentur dpa seine Gedanken über den Schlagzeuger Steve Jordan mit , der die Lücke des verstorbenen Charlie Watts gefüllt hatte: „Die Arbeit mit Steve Jordan hat irgendwie eine neue Energie und Lebensfreude mitgebracht.“ Es sei einiges in Arbeit und man wolle sehen, „was in der neuen Besetzung noch auf die Beine“ gestellt werden kann. Nun ist ein Datum für die weiteren Infos zur nächsten Veröffentlichung der Rolling Stones bekannt. Alle Details zum Release des neuen Albums „Hackney Diamonds“ sollen am Mittwoch, dem 6.09.2023 um 15:30 veröffentlicht werden. Zu diesem Zeitpunkt werden die Stones auch auf ihrem Youtube-Kanal zusammen mit Jimmy Fallon live im Stream zu sehen sein.

Rolling Stones Tour 2024 – Sind Konzerte für das neue Album „Hackney Diamonds“ geplant?

Anlässlich des 60. Bandjubiläums gastierten die Rolling Stones zuletzt 2022 auf ihrer Tour "Sixty" in München, Gelsenkirchen und Berlin. Die Rocklegenden flogen dafür noch einmal um die Welt und spielten auch mit knapp 80 Jahren vor mehreren zehntausend Fans pro Show. Ob die Band für ihr neues Album auf Tournee geht und wieder nach Deutschland kommt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Was bedeutet der neue Albumtitel der Rolling Stones „Hackney Diamonds“ auf Deutsch?

Laut Angaben der BBC beschreibe der Begriff "Hackney Diamonds" Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall. Es sei ein lokaler Slangbegriff. Die PR-Kampagne richtet sich von der Aufmachung der Webseite bis hin zu den Social Media Videos nach diesen Glassplittern aus.

Welche Songs werden auf „Hackney Diamonds“ zu hören sein? Die vollständige Titelliste

Das neue Album der Rolling Stones wurde Angaben des BR zufolge in den Electric Lady Studios in New York, den Henson Recording Studios in Los Angeles und den Sanctuary Studios in Nassau auf den Bahmas aufgenomen. Die Titel der Songs des neuen Albums sind bereits bekannt:

1 "Angry" (with Watt)

2 "Bite My Head Off"

3 "Depending On You" (with Watt)

4 "Dreamy Skies"

5 "Driving Me Too Hard"

6 "Get Close" (with Watt)

7 "Live by the Sword"

8 "Mess It Up"

9 "Morning Joe Cues"

10 "Sweet Sounds of Heaven"

11 "Tell Me Straight"

12 "Whole Wide World"

Ausgerechnet: Paul Mc Cartney spielt auf dem neuen Album der Rolling Stones Bass

„Bist du Beatles oder Rolling Stones Fan?“ Über Jahrzehnte gab es nur das eine oder das andere. Die Fanclubs der beiden Bands standen sich spöttisch gegenüber. Selbst Paul McCartney äußerte sich in der Vergangenheit abschätzig über die Band. Doch im Musikmarkt hat sich einiges geändert. Man hört mit dem unermesslichen Musik-Angebot auf den Streaming-Portalen nicht mehr nur ein Genre, eine Band und die massive Identifizierung mit einer Gruppe hat nachgelassen. Stattdessen sind die Hörenden offener geworden hinsichtlich vielerlei Stilen. Auch bei den Beatles und den Stones folgt die Kehrtwende. Auf dem neuen Album der Rolling Stones spielt laut Spiegel ausgerechnet Paul McCartney E-Bass bei einem der neuen Stücke.

