Die Rolling Stones bringen ihr neues Album „Hackney Diamonds“ heraus. Im Livestream mit Jimmy Fallon konnten Fans ihre Fragen stellen und die Band antwortete. Im Anschluss an das Live Event gab es für die mehreren zehntausend zuschauenden Fans die Premiere vom neuen Musikvideo der ersten Single „Angry“. Darin zu sehen: Sydney Sweeney.

Lederoutfit: Sydney Sweeney im neuen Musikvideo der Rolling Stones

Schon seit Beginn der Rolling Stones spielen in den Musikvideos der Rolling Stones die bekanntesten Schauspielerinnen mit. Im neuen Musikvideo der Rolling Stones ist das niemand geringeres als Sydney Sweeney. Leicht bekleidet räkelt sich die US-amerikanische Schauspielerin auf einem Cabrio, während die Stones im Vorbeifahren auf den Anzeigetafeln ihren neuen Song performen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das Musikvideo zur neuen Single „Angry“ der Rolling Stones: Sex Sells

In der ersten Single des neuen Albums singt Mick Jagger, dass man nicht wütend auf ihn sein solle, er habe doch niemand weh getan. In typischem Rolling Stones Sound kommt „Angry“ rockig daher. Die Stereotype des Rock ’n’ Roll werden im Musikvideo auch bildlich fortgesetzt und dieses Mal in schwarzem, hautengen Leder getragen: von Sydney Sweeney. Der markanteste Bildausschnitt ist auf den Ausschnitt der Kleidung der blonden Schauspielerin gelegt. Die Aufnahmen der Haut der Schauspielerin wechseln sich Szenen der Rolling Stones auf den vorbeiziehenden Werbetafeln ab. Der Motor des Cabrios, auf dem Sydney Sweeney durch das Musikvideo fährt, läuft mit „Sex Sells“.

Neues Album der Rolling Stones „Hackney Diamonds“ erscheint am 20. Oktober 2023

Zum Album „Hackney Diamonds“ der Rolling Stones wurden im Livestream mit Jimmy Fallon neue Details bekannt: Nach 18 Jahren erscheint das neue Album der Rolling Stones am 20. Oktober 2023. Die erste Single-Auskopplung „Angry“ ist nun mit Musikvideo veröffentlicht.

Konzerte und Festivals 2024: Rock im Park, Hurricane, Southside