Mit ihren Konzerten am 7. Juli und am 9. Juli im Berliner Olympiastadion haben Dave Gahan und Martin Gore ihre Reihe von Deutschland-Terminen auf ihrer aktuellen Tour beendet. Am Mittwoch wird die Tour in Rom fortgesetzt. Am 17. Dezember 2023 soll sie mit einem Konzert in Los Angeles enden. So ist der aktuelle Planungsstand. Doch Besucher der Berliner Konzerte wurden mit einer Einblendung auf der Videoleinwand im Olympiastadion geheimnisvoll auf ein Datum hingewiesen. Dort stand „2024 - 10.07. - 10.00 CET“. Verkünden Dave und Martin am heutigen Montag die Fortsetzung ihrer Tour? Der stets gut informierte Sven Plaggemeier. Betreiber und Gründer die Webseite depechemode.de, berichtet von Gerüchten, über eine Verlängerung der Memento Mori-Tour . Es wird über Konzerte in der Kölner Lanxess-Arene und der Berliner Waldbühne spekuliert. Offiziell bestätigt wurde aber bislang nichts. Möglich scheint auch eine anschließende Hallentour. Diese gab es auch bei der letzten Tour von Depeche Mode in den Jahren 2017/2018. Sobald es neue Infos gibt, werden wir euch hier darüber berichten.