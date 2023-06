Die erste Ausgabe des Rolling Loud Festivals fand 2015 in Miami statt. Als eines der bedeutendsten Hip-Hop-Festivals der Welt gibt es das Festival gleich mehrfach in den USA, Europa und Asien. Dieses Jahr kommt das Festival auch nach Deutschland! In München treten neben internationalen Top Acts wie Kendrick Lamar oder Travis Scott auch deutsche Stars wie Luciano und Bonez MC und RAF CAMORA auf.

Termin und Datum: Wann findet das Rolling Loud Festival 2023 in München statt?

Tickets: Gibt es noch Karten für das Rolling Loud Festival 2023 in München?

Programm und Lineup: Wer spielt 2023 auf dem Rolling Loud Festival in München?

Hier gibt es alle Infos:

Termin, Datum, Ort: Wann und wo findet das Rolling Loud Festival in München statt?

Das Rolling Loud Festival 2023 findet vom 7. bis zum 9. Juli statt. Der genaue Ort in München ist das Messegelände.

Tickets und Preise: Wie viel kosten die Tickets für das Rolling Loud Festival 2023 in München?

Es gibt noch Tickets für das Rolling Loud Festival 2023! Es werden dabei verschiedene Ticketoptionen angeboten:

WEEKEND GA:

Preis: 239,00 EUR (inkl. Gebühren)

Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

WEEKEND GA+:

Preis: 289,00 EUR (inkl. Gebühren)

GA+ Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

GA+ Vorteile: Fast Lane Einlass, Early Entry, exklusives Merchpaket

WEEKEND VIP:

Preis: 539,00 EUR (inkl. Gebühren)

VIP-Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

VIP-Vorteile: VIP Fast Lane Einlass, exklusive VIP-Area, Stage View, separate VIP-Toiletten, private Bars und ausgewählte Food- und Beverage-Anbieter, eigener Merchandise Showroom, schattige Chill-Bereiche mit Sitzgelegenheiten und mehr

WEEKEND MUNCHIES:

Preis: 639,00 EUR (inkl. Gebühren)

VIP-Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

Munchies Vorteile: VIP Fast Lane Einlass, exklusive VIP-Area, Stage View, separate VIP-Toiletten, private Bars und ausgewählte Food- und Beverage-Anbieter, eigener Merchandise Showroom, schattige Chill-Bereiche mit Sitzgelegenheiten, exklusives Munchies Merchpaket, garantierter Zugang zum 1./2. Wellenbrecher und mehr.

SINGLE DAY TICKETS:

FRIDAY GA: Preis: 79,00 EUR (inkl. Gebühren)

SATURDAY GA: Preis: 99,00 EUR (inkl. Gebühren)

SUNDAY GA: Preis: 99,00 EUR (inkl. Gebühren)

FRIDAY VIP: Preis: 196,00 EUR (inkl. Gebühren)

SATURDAY VIP: Preis: 219,00 EUR (inkl. Gebühren)

SUNDAY VIP: Preis: 219,00 EUR (inkl. Gebühren)

Alle Single Day Tickets beinhalten Zutritt zum Festivalgelände an dem jeweiligen Tag und die Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel. Die VIP-Tickets bieten zusätzlich zu den regulären Tickets VIP-Vorteile wie Fast Lane Einlass, exklusive VIP-Area, Stage View, separate VIP-Toiletten, private Bars und ausgewählte Food- und Beverage-Anbieter, eigener Merchandise Showroom, schattige Chill-Bereiche mit Sitzgelegenheiten und mehr.

Das Headliner vom Rolling Loud Festival 2023 München

Die Headliner des ersten Rolling Loud Festivals in Deutschland sind: Kendrick Lamar, Travis Scott, Wizkid, Bonez MC & RAF Camora, Central Cee, Gucci Mane, Lil Uzi Vert, Rae Sremmurd, Ufo361

Das weitere Lineup des Rolling Loud Festivals 2023

$not

2rare

Ayra Starr

Bktherula

Chow Lee

Cochise

Coileray

Danny Towers

Dante YN

Destroy Lonely

Drownmili

Eddy Baker

Eem Triplin

Fat Nick

Fireboy DML Jeleel!

Glorilla

Homixide Gang

Hoosh

J.I.D

Joey Badass

K. Charles

Kaycyy

Ken Carson

Kodak Black

Kxllswxtch

Lakeyah

Lancey Foux

Latto

Layla

Lil Durk

Lola Brooke

Luciano

Lucki

Luh Tyler

Mariah The Scientist

Meechy Darko

Metro Boomin

M Huncho

Miksu/Macloud

Night Lovell

Reezy

Robb Banks

Sainté

Sheck Wes

Skaiwater

Ski Mask The Slump God

Soulja Boy

Tiacorine

Xavier Wulf

