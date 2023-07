Die erste Ausgabe des Rolling Loud Festivals fand 2015 in Miami statt. Als eines der bedeutendsten Hip-Hop-Festivals der Welt gibt es das Festival gleich mehrfach in den USA, Europa und Asien. 2023 kam das Festival das erste Mal nach Deutschland! Wird es eine Fortführung auch in 2024 geben?

Termin, Datum, Ort: Wann und wo findet das Rolling Loud Festival 2024 statt?

Das Rolling Loud Festival 2023 fand vom 7. bis zum 9. Juli statt. Meist kommen Festivals im Jahr darauf zu ähnlichen Zeitpunkten wieder. Das genaue Datum und der Ort für ein Rolling Loud Festival 2024 sind allerdings noch nicht bekannt.

Tickets und Preise: Wie viel kosten die Tickets für das Rolling Loud Festival 2024?

Bis jetzt sind noch keine Tickets erhältlich. Im letzten Jahr wurden folgende Ticketoptionen angeboten:

WEEKEND GA:

Preis: 239,00 EUR (inkl. Gebühren)

Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

WEEKEND GA+:

Preis: 289,00 EUR (inkl. Gebühren)

GA+ Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

GA+ Vorteile: Fast Lane Einlass, Early Entry, exklusives Merchpaket

WEEKEND VIP:

Preis: 539,00 EUR (inkl. Gebühren)

VIP-Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

VIP-Vorteile: VIP Fast Lane Einlass, exklusive VIP-Area, Stage View, separate VIP-Toiletten, private Bars und ausgewählte Food- und Beverage-Anbieter, eigener Merchandise Showroom, schattige Chill-Bereiche mit Sitzgelegenheiten und mehr

WEEKEND MUNCHIES:

Preis: 639,00 EUR (inkl. Gebühren)

VIP-Zutritt zum Festivalgelände an allen drei Tagen

Begrenzte Anzahl an Regular 1 Tickets verfügbar

Inklusive Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel am Tag des Festivals

Munchies Vorteile: VIP Fast Lane Einlass, exklusive VIP-Area, Stage View, separate VIP-Toiletten, private Bars und ausgewählte Food- und Beverage-Anbieter, eigener Merchandise Showroom, schattige Chill-Bereiche mit Sitzgelegenheiten, exklusives Munchies Merchpaket, garantierter Zugang zum 1./2. Wellenbrecher und mehr.

SINGLE DAY TICKETS:

FRIDAY GA: Preis: 79,00 EUR (inkl. Gebühren)

SATURDAY GA: Preis: 99,00 EUR (inkl. Gebühren)

SUNDAY GA: Preis: 99,00 EUR (inkl. Gebühren)

FRIDAY VIP: Preis: 196,00 EUR (inkl. Gebühren)

SATURDAY VIP: Preis: 219,00 EUR (inkl. Gebühren)

SUNDAY VIP: Preis: 219,00 EUR (inkl. Gebühren)

Alle Single Day Tickets beinhalten Zutritt zum Festivalgelände an dem jeweiligen Tag und die Nutzung der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel. Die VIP-Tickets bieten zusätzlich zu den regulären Tickets VIP-Vorteile wie Fast Lane Einlass, exklusive VIP-Area, Stage View, separate VIP-Toiletten, private Bars und ausgewählte Food- und Beverage-Anbieter, eigener Merchandise Showroom, schattige Chill-Bereiche mit Sitzgelegenheiten und mehr.

Die Headliner vom Rolling Loud Festival 2024 München

Die Headliner des ersten Rolling Loud Festivals in Deutschland 2023 waren: Kendrick Lamar, Travis Scott, Wizkid, Bonez MC & RAF Camora, Central Cee, Gucci Mane, Lil Uzi Vert, Rae Sremmurd, Ufo361. Wer 2024 die Main Acts des Rolling Loud Festivals sind, ist noch nicht bekannt.

