Rapper Bonez MC gehört zu den bestverdienenden Musikern Deutschlands. Bereits vor drei Jahren verkündete er der Rap-Newsseite raptastisch.net zufolge, dass er offiziell Millionär sei. Nun hat Bonez MC in einem gemeinsamen Gespräch mit Raf Camora der Bravo erzählt, dass er seiner Tochter eine Wohnung in Hamburg für eine Million Euro gekauft habe. Ähnlich viel Geld soll er demnach bereits für eine Wohnung für seine Schwester ausgegeben haben.

Er selbst lebt dezent sparsamer: in einer WG, in der - nach Abzug aller Möbel - noch 18 Quadratmeter zum Wohnen seien. Eine Begründung hat er auch: „Ich wohne momentan mit einem meiner besten Freunde zusammen, wir teilen uns sogar ein Bett“, verrät Bonez MC in dem Gespräch mit der Bravo. Deshalb komme er aktuell auch gar nicht dazu, seine Goldenen Schallplatten aufzuhängen: „Weil ich noch nicht einmal einen gesicherten Wohnsitz habe!“ Das ganze Interview von Bonez MC und Raf Camora gibt es in der aktuellen Ausgabe der Bravo:

Bonez MC wohnt mit einem Kumpel in einer Wohnung auf St. Pauli

Aktuell wohne er mit einem Kumpel im Hamburger Szene-Stadtteil St. Pauli zusammen. Und er gibt der Bravo gegenüber Einblicke in die Verhältnisse: „Wir wohnen in seiner Ein-Zimmer-Wohnung in St. Pauli“, erzählt Bonez. „Ich fühle mich da aber auch sehr wohl, das ist kein Jammern jetzt! Ich hab nur einfach keinen Platz und auch nicht die Zeit oder den Willen gehabt, die ganzen Platten an die Wand zu klatschen. Ohne das Bett haben wir da vielleicht noch 18qm und da hängen auch schon paar Sachen.“

Wie die WG zustande kam? „Es war die Wohnung meines Kumpels, dann ist er ausgezogen, dann wieder zurück gezogen und jetzt weigere ich mich, rauszugehen. Jetzt wohnen wir da beide und sind zu stur, da wieder rauszugehen.“

Bonez MC ist Mitglied bei 187 Straßenbande

Bonez MC ist 1985 in Hamburg geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Johann „John“ Lorenz Moser. Er ist Mitglied der Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande. Zuletzt landete er mit dem Song „Honda Civic“ einen Riesenhit.

Zu hören ist Bonez MC unter anderem auf folgenden Alben:

Zwei Assis trumpfen auf (2007)

High und hungrig (2014)

High und hungrig 2 (2016)

Palmen aus Plastik (2016)

Palmen aus Plastik 2 (2018)