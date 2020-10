Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen laut RKI seit Ende Juli konstant an.

Wie also ist das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise?

In immer mehr Städten und Landkreisen werden die Frühwarnzahlen und Grenzwerte überschritten.

Hier lest ihr die aktuellen Fallzahlen des RKI vom Donnerstag, 15.10.2020

Corona-Fallzahlen in Deutschland, Europa und der Welt ändern sich stetig. Das Zahlen zu Neuinfektionen, Infizierten, Toten und Genesenen. Entsprechend der Entwicklung werden in verschiedenen Regionen Maßnahmen verschärft - oder wieder gelockert. Diein Deutschland, Europa und der Welt ändern sich stetig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) und die US-amerikanische Johns-Hopkins-University (JHU) veröffentlichen jeden Tag die neuen, Infizierten, Toten und Genesenen. Entsprechend der Entwicklung werden in verschiedenen Regionen Maßnahmen verschärft - oder wieder gelockert.

RKI meldet Rekordwert für Deutschland: Mehr als 6000 Neuinfektionen gibt es am 15.10.2020

Am Mittwoch haben die Gesundheitsämter dem RKI erstmals seit April mehr als 5000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Der letzte Höchstwert seit April waren 4721 neu nachgewiesene Fälle am Samstag gewesen.

Am Donnerstag, 15. Oktober, wurden dem RKI insgesamt 6638 Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Dies ist die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland.

Zuvor hatte der Wert in den vergangenen Tage bereits mehrmals die Schwelle von 4000 überschritten.

Bislang waren Ende März mit knapp 6300 Neuinfizierten die meisten registriert worden. Allerdings sind die jetzigen Werte nicht mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

RKI mahnt zum Infektionsschutz wegen aktueller Zahl an Corona-Neuinfektionen

Die neuen Corona-Zahlen sind sehr hoch und sicherlich alarmierend. Zuletzt waren Mitte April die Zahlen so hoch wie aktuell. Allerdings sind die Werte von April und heute nicht miteinander vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird – und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Das RKI schreibt zur momentanen Situation: „Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert.“ Der Anteil der Covid-19 Fälle nehme in der älteren Bevölkerung leicht zu. Senioren gelten in der Regel als anfälliger für eine schwere Corona-Erkrankung als Jüngere.

Coronavirus-Zahlen - So viele Neuinfektionen, Tote und Genesene gibt es heute in Deutschland

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 341.223 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI auf seiner Homepage bekannt gab (Stand Donnerstag, 15.10.2020, 0 Uhr). Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) hatte am Donnerstag 344.487 Infizierte gemeldet.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt jetzt bei 9710. Das sind 33 mehr als am Vortag. Die JHU hatte am Donnerstag ebenfalls 9710 Tote gemeldet.

Genesene: Bis Donnerstagmorgen hatten etwa 284.600 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Anmerkung: Das RKI weist nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern aus und aktualisiert diese einmal am Tag.

RKI-Zahlen für Deutschland: Der aktuelle R-Wert

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland bei 1,04 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Donnerstag bei 1,16 (Vortag: 1,20). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

RKI-Dashboard: Die Entwicklung der Corna-Zahlen in Landkreisen und Bundesländern

Doch nicht nur die Corona-Zahlen in Deutschland interessieren die Menschen. Gerade auch die Entwicklung der Pandemie im eigenen Bundesland - etwa Bayern oder Baden-Württemberg oder seinem Landkreis informieren möchte - ist von Interesse. Daten und Zahlen dazu liefert das Dashboard des RKI

Immer mehr Corona-Hotspots in Deutschland - und strengere Regeln

Da die Zahlen in den vergangenen Tagen in vielen Gebieten bundesweit steigen, werden beinahe täglich neue Städte und Landkreise in Deutschland zu Corona-Hotspots. Damit gelten meist für die Menschen dort, wo die Corona-Frühwarnwerte oder Grenzwerte von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in einer Woche überschritten wird, strengere Regeln.

Bundesregierung: Quarantänepflicht für Risikogebiete ab 8. November

Die neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten soll ab dem 8. November gelten. Ursprünglich sollten die Neuerungen schon zum 15. Oktober kommen.

Wer sich in den zehn Tagen vor der Einreise in einem vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Land oder einer solchen Region aufgehalten hat, muss laut Seibert demnächst bei seiner Rückkehr unverzüglich für zehn Tage in Quarantäne gehen. Zudem muss er sich beim Gesundheitsamt melden. Wer die Selbstisolation vorzeitig beenden möchte, kann frühestens am fünften Tag nach der Einreise einen Coronavirus-Test machen lassen. Wenn das Ergebnis negativ ist, endet die Pflicht zur Quarantäne. In jedem Fall ist das Gesundheitsamt über das Ergebnis zu informieren. Wenn der Test negativ ausfällt, aber innerhalb von zehn Tage Symptome einer Covid-19-Erkrankung auftreten, müssen Betroffene einen weiteren Test machen.