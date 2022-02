Lockerungen der Corona-Beschränkungen weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warb erneut für FFP2-Masken erlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen“, schrieb Söder am Sonntag auf Facebook. „Dazu muss der Bund einen Stufenplan vorlegen.“ Bei steigenden Infektionszahlen geht die Debatte umder Corona-Beschränkungen weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warb erneut für Öffnungsschritte und forderte einen Stufenplan vom Bund. „Der konsequente Einsatz vonerlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen“, schrieb Söder am Sonntag auf Facebook. „Dazu muss der Bund einenvorlegen.“

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Bayern weiter

steigt in Bayern weiter Auf den Intensivstationen zeichnete sich trotz der sich weiter aufbauenden Omikron-Welle eine leichte Entspannung ab

eine leichte Entspannung ab Seit Tagen wird über weitere Lockerungen diskutiert

Corona-Regeln: Sperrstunde in Bayern wird gelockert

Fußball, Friseur und Gaststätten: Die ungeachtet weiter steigender Corona-Zahlen stabile Lage auf Bayerns Intensivstationen soll nach Ansicht von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu deutlichen Lockerungen bei den Bekämpfungsmaßnahmen führen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, machte er am Montag entsprechende Vorschläge bei einer Videoschalte des CSU-Vorstands.

Corona in Bayern: Welche weitere Lockerungen könnten möglich sein?

Schon im Januar wurde für Kulturveranstaltungen die Zuschauerzahlen auf 50 Prozent verdoppelt und bei Sportveranstaltungen sind bis zu 10.000 Zuschauer erlaubt. Auch hier dürften könnten weitere Lockerungen folgen. Weiterhin bleibt eine 2G-Regel im Handel ausgesetzt. Bei der Maskenplicht wird es auf längere Sicht keine Lockerungen geben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte einen Stufenplan vom Bund. Hier gibt es in der Ampel-Koalition Unterstützung von der FDP. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnen aber vor einer schnellen Lockerung.

Gilt bald wieder die 3G-Regel bei Friseuren und Fußpflege

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios sollen in Bayern künftig auch wieder für Besucher mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Es soll hier wieder die 3G-Regel gelten, kündigte CSU-Chef Markus Söder am Montag in einer Videoschalte des CSU-Vorstands an. Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel.