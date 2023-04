So wie aktuell überall in Deutschland wird auch in Mannheim gerade gefastet. Deutsche Muslime begehen den Ramadan 2023, der in diesem Jahr bis zum 21. April andauert. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang verzichten Muslime auf Essen und Trinken. Am Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, beginnt das Fastenbrechen.

Die Gebetszeiten während des Ramadan richten sich nach einem strengen Zeitplan, der der Sonne ausgerichtet ist. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Uhrzeiten von Region zu Region. Hier findet ihr einen Ramadan-Kalender für Mannheim mit allen Zeiten.

Ramadan 2023 Kalender für Mannheim: Gebetszeiten und Essenszeiten

Die Gebetszeiten im Islam sind Fadschr (Morgendämmerung), Dhuhur (Mittag), Assr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Ischaa (Abend). Der Sonnenaufgang wird in der nachfolgenden Auflistung aufgeführt, stellt allerdings keinen Gebetstermin dar.

Iftar bezeichnet im Islam das Mahl am Abend, das während des Fastenmonats Ramadan von Muslimen nach Sonnenuntergang eingenommen wird. Der nachfolgende Kalender zeigt den Zeitpunkt für das Fastenbrechen (Iftar) an jedem Tag nicht einzeln an. Iftar findet aber immer nach dem Sonnenuntergang statt.

Alle Gebetszeiten in Mannheim in unserem Kalender:

19. Ramadan: Montag, 10. April 2023

Fadschr: 04:48

Sonnenaufgang: 06:45

Dhuhur: 13:28

Assr: 17:10

Maghrib: 20:11

Ischaa: 22:01

20. Ramadan: Dienstag, 11. April 2023

Fadschr: 04:45

Sonnenaufgang: 06:43

Dhuhur: 13:27

Assr: 17:11

Maghrib: 20:12

Ischaa: 22:03

21. Ramadan: Mittwoch, 12. April 2023

Fadschr: 04:43

Sonnenaufgang: 06:41

Dhuhur: 13:27

Assr: 17:11

Maghrib: 20:14

Ischaa: 22:05

22. Ramadan: Donnerstag, 13. April 2023

Fadschr: 04:40

Sonnenaufgang: 06:39

Dhuhur: 13:27

Assr: 17:12

Maghrib: 20:15

Ischaa: 22:07

23. Ramadan: Freitag, 14. April 2023

Fadschr: 04:37

Sonnenaufgang: 06:37

Dhuhur: 13:26

Assr: 17:13

Maghrib: 20:17

Ischaa: 22:09

24. Ramadan: Samstag, 15. April 2023

Fadschr: 04:34

Sonnenaufgang: 06:35

Dhuhur: 13:26

Assr: 17:14

Maghrib: 20:18

Ischaa: 22:11

25. Ramadan: Sonntag, 16. April 2023

Fadschr: 04:32

Sonnenaufgang: 06:33

Dhuhur: 13:26

Assr: 17:14

Maghrib: 20:20

Ischaa: 22:14

26. Ramadan: Montag, 17. April 2023

Fadschr: 04:29

Sonnenaufgang: 06:31

Dhuhur: 13:26

Assr: 17:15

Maghrib: 20:22

Ischaa: 22:16

27. Ramadan: Dienstag, 18. April 2023

Fadschr: 04:26

Sonnenaufgang: 06:29

Dhuhur: 13:26

Assr: 17:16

Maghrib: 20:23

Ischaa: 22:18

28. Ramadan: Mittwoch, 19. April 2023

Fadschr: 04:23

Sonnenaufgang: 06:27

Dhuhur: 13:25

Assr: 17:16

Maghrib: 20:25

Ischaa: 22:20

29. Ramadan: Donnerstag, 20. April 2023

Fadschr: 04:20

Sonnenaufgang: 06:25

Dhuhur: 13:25

Assr: 17:17

Maghrib: 20:26

Ischaa: 22:23

Beginn, Ende, Bedeutung: Alle Infos zum Fastenmonat Ramadan

Der Ramadan beginnt am Abend des 22.03.2023 und dauert bis zum 21.4.2023. Danach folgt das Zuckerfest. Das Fest des Fastenbrechens, türkisch Ramazan Bayrami, wird in diesem Jahr vom 21.04.2023 bis 22.04.2023 gefeiert.

Alle weiteren Infos zum muslimischen Fastenmonat Ramadan erfahrt ihr hier:

