9. Mai, ein für Russland sehr bedeutsamer Feiertag. An diesem Tag feiern die Russen den Sieg der Sowjetarmee über Nazi-Deutschland. Seitdem Rede, die in diesem Jahr mit besonderer Anspannung aus dem Westen beobachtet wird. Heute ist derein für Russland sehr bedeutsamer Feiertag. An diesem Tag feiern die Russen den Sieg der Sowjetarmee über Nazi-Deutschland. Seitdem Wladimir Putin Präsiden t geworden ist, wird der Tag aber mit immer mehr Prunk zelebriert. Putin hält an diesem Tag traditionell eine, die in diesem Jahr mit besonderer Anspannung aus dem Westen beobachtet wird.

Wann hält Putin seine Rede heute?

hält Putin seine Rede heute? Was wird er bei der Parade sagen?

sagen? Welche Bedeutung hat der Tag in Russland?

Rede von Putin heute: Uhrzeit in Moskau und Berlin

Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine feiert Russland heute den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Neben der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wird mit besonderer Spannung die Rede von Präsident Wladimir Putin erwartet. Es gibt Spekulationen, dass Putin etwa eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen könnte - auch wenn der Kreml das bereits als „Unsinn“ zurückgewiesen hat.

Die Militärparade beginnt um 9 Uhr morgens deutscher Zeit (10 Uhr Moskau). Präsident Putin hat um 9. 15 Uhr deutscher Zeit mit seiner Rede begonnen.

Rede von Putin live im TV: Wo wird die Parade übertragen?

Wladimir Putin warnt vor neuem Weltkrieg

Kremlchef Wladimir Putin hat bei der Militärparade den Einsatz der russischen Streitkräfte in der Ukraine gewürdigt. Die Soldaten kämpften im Donbass in der Ostukraine für die Sicherheit Russlands, sagte Putin am Montag auf dem Roten Platz in Moskau. Die Ukraine habe sich aufgerüstet mit Waffen der Nato und so eine Gefahr dargestellt für das Land. Russland feierte den 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Putin hat mit Blick auf den Ukraine-Konflikt außerdem vor der Gefahr eines neuen Weltkriegs gewarnt. Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass sich „der Schrecken eines globalen Krieges wiederholt“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich eine „Aneignung“ des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg durch Russlands verbeten. „Heute feiern wir den Tag des Sieges über den Nationalsozialismus“, sagte Selenskyj am Montag in einer Videobotschaft. „Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die gemeinsam mit anderen Nationen in der Anti-Hitler-Koalition den Nationalsozialismus besiegt haben.“

„Und wir werden nicht zulassen, dass sich jemand diesen Sieg aneignet“, sagte Selenskyj weiter. „Wir haben damals gewonnen. Wir werden auch jetzt siegen“.