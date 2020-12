Im November hat Sony die PS5 gelauncht

Die neue Playstation war umgehend ausverkauft

Nun soll es zwischen Verkaufsphase 3 und 4 eine Art Zwischenphase geben

Für Gamer heißt das: Am 3.12. gab es wieder die Möglichkeit die neue Playstation 5 online vorbestellen zu können

Am Samstag, 5. 12. scheinen einige Vorbesteller wieder Bestätigungen bekommen, dass die PS5 ausgeliefert werde.

Am Sonntag wurde gemeldet, das es eine Playstation 5 Pro geben könnte

PS5-Konsolen zu ergattern, meldet das Fachmagazin stärkere Playstation-Version gebe. Demnach bastle Sony wohl schon an einem Nachfolge-Modell mit verbesserter Hardware. Laut einem Patent soll eine „PS5 Pro“ bereits in Arbeit sein. Diese "High-End"-Version der Konsole würde mit zwei Grafikeinheiten statt nur einer asgestattet sein. Abwegig ist das nicht: Auch von der Playstation 4 gab es später eine Pro-Version. Sollte man deswegen mit dem Kauf oder der Vorbestellung der PS5 auf die Pro-Version warten? Eher nicht. Der Schritt zum High-End-Model dauerte bei der Version 4 ganze 3 Jahre. Während Fans darauf warten, eine der neuenzu ergattern, meldet das Fachmagazin Chip , dass es Gerüchte über einegebe. Demnach bastlewohl schon an einem Nachfolge-Modell mit verbesserter Hardware. Laut einem Patent soll eine „bereits in Arbeit sein. Diese "High-End"-Version der Konsole würde mitstatt nur einer asgestattet sein. Abwegig ist das nicht: Auch von der Playstation 4 gab es später eine. Sollte man deswegen mit demoder der Vorbestellung der PS5 auf die Pro-Version warten? Eher nicht. Der Schritt zum High-End-Model dauerte bei der Version 4 ganze 3 Jahre.

Corona hat Gaming und Konsolen wie die PS5 attraktiver gemacht

Somit bleibt nur das Warten. Corona hat dazu geführt, dass Gaming als Freizeitaktivität für viele noch bedeutsamer wurde. Auch, weil die Menschen zu Hause bleiben und möglichst soziale Distanz wahren sollen. Das dürfte mit einer der Gründe sein, dass die neue PS5 von Sony eines der begehrtesten Technikprodukte des Jahres 2020 ist.

Wer in den ersten drei Vorverkäufen der beliebten Spielekonsole keine Chance hatte, konnte jetzt noch einmal hoffen. Der Andrang war im November derart groß, dass die Webseiten vieler Online-Anbieter zusammenbrachen. Allerdings waren auch wieder sehr viele Scalper unterwegs, die mittels Bots versucht haben, an die wenigen Exemplare zu kommen.

Bis Jahresende werden mehr PS5-Lagerbestände bei den Einzelhändlern eingehen.

© Foto: Zacharie Scheurer/DPA

MediaMarkt und Saturn haben mit der Auslieferung der PS5-Vorbestellungen begonnen

Wie Games Wirtschaft schreibt wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Versand der PlayStation-5-Konsolen an Vorbesteller von MediaMarkt und Saturn angelaufen. Auch am Samstag habe es Versandbestätigungen gegeben. Die bereits im September vorverkauften Konsolen sollen ab der kommenden Woche zugestellt werden. Kunden aus Baden-Württemberg erfuhren dem Portal zufolge vor Ort oder telefonisch, dass sie ihre Konsole Anfang kommender Woche abholen könnten.

Wie kann ich sehen, ob meine Konsole verschickt wird?

Wenn die PS5 vom Händler verschickt wird, bekommt man eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Wer ein Kundenkonto bei MediaMarkt oder Saturn hat, kann dort den Status seiner Bestellung verfolgen. Generell solltet ihr beide Plattformen im Auge behalten. Einige Käufer haben auch eine Abholung im Markt vereinbart. Dafür benötigt man zwingend die Abholbescheinigung, die per Mail verschickt wird.

Gameswirtschaft.de berichtet, dass es Sony zwischen Verkaufs-Welle drei und vier „noch eine Art ‚Welle 3,5‘“ organisiert. Das bedeutet: „Deutlich früher als erwartet werden einige deutsche und österreichische Händler am Donnerstag (3.12.) ein begrenztes PlayStation-5-Kontingent anbieten – und zwar ausschließlich online“, heißt es in dem Bericht.

Ähnliches berichtet auch die Technikseite Notebookcheck.com. Demnach steht das nächste PS5-Kontingent bereit, da sowohl Media-Markt Österreich als auch Libro Österreich auf ihren Homepages schrieben, dass die Konsole an diesem Donnerstag, 3.12., wieder bestellt werden kann. Eine genaue Uhrzeit wurde jedoch nicht genannt – bei der letzten Tranche wurde die Konsole bei den meisten Händlern um die Mittagszeit verfügbar.

Kunden aus Deutschland dürften dem Amazon soll die Konsole wieder anbieten, auch wenn zu vermuten steht, dass die Playstation 5 wieder innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein wird. Ferner sei es denkbar, so ist in dem Bericht zu lesen, dass weitere Händler ein neues Kontingent erhalten, sich aber noch nicht dazu geäußert haben. dürften dem Bericht zufolge ebenfalls nicht leer ausgehen, denn auchsoll die Konsole wieder anbieten, auch wenn zu vermuten steht, dass diewieder innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein wird. Ferner sei es denkbar, so ist in dem Bericht zu lesen, dass weitere Händler ein neues Kontingent erhalten, sich aber noch nicht dazu geäußert haben.

Bei Amazon werden Bestellungen der dritten Welle früher verschickt als angekündigt

Auf Amazon.de ist die PS5 aktuell nicht verfügbar. Das Gerücht geht aber, dass es eine neue Tranche am 3.12. geben soll.

© Foto: Screenshot; Quelle: amazon.de die Online-Shops im Auge behalten. In unserem regelmäßig aktualisierten Schnäppchenführer laufen sämtliche Deals aus den Bereichen Technik und Videospiele zusammen. Wie das Magazin PC Games schreibt , teilt der Online-Händler mit, dass die PlayStation 5-Konsolen zwischen dem 4. und 5. Dezember zugestellt werden sollen. Zuvor hatte Amazon eine Zustellung ab dem 14. Dezember angegeben. Weiteren Nachschub kündigte Sony für Ende des Jahres an. Nutzer sollten daher weiterhinIn unserem regelmäßig aktualisierten Schnäppchenführer laufen sämtliche Deals aus den Bereichen Technik und Videospiele zusammen.

Wo kann ich die neue PS5 vorbestellen?

Die Frage, die sich den Gamern nun stellt: Wo kann ich die neue Playstation vorbestellen beziehungsweise kaufen? Laut „Gamewirtschaft“ sind unter anderem dabei:

Hier nochmal die aktualisierte Liste mit den für heute bisher bestätigten Händlern in der Übersicht, die die PS5 anbieten:

OTTO (Laut Hotline bereits ausverkauft)

PS5-Auslieferung rechtzeitig zum Weihnachtsfest?

Wie also steht es um die Chance, die neue Konsole noch zu Weihnachten zu ergattern? Nach Angaben von Einzelhändlern soll noch vor Jahresende die Playstation in die Lagerbestände kommen. Wer am 19. November seine PS5 bestellt hat, kann am 15. Dezember damit rechnen, sie in den Händen zu halten. Wer ab morgen bestellt, muss mit einer Auslieferung vielleicht bis Januar rechnen.

Viele Gamer können kaum erwarten, eine neue Playstation 5 in die Hände zu bekommen und zu spielen.

© Foto: Zacharie Scheurer/DPA

Laut chip.de arbeitet das Unternehmen gerade mit Hochdruck daran, den Händlern weitere PlayStation-5-Konsolen vor Ende des Jahres zur Verfügung zu stellen. Einen genauen Termin hat Sony allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Für interessierte Käufer gilt also weiterhin: Die Händler nach neuen PS5-Angeboten scannen.

Preis für die Playstation 5 - Das kostet die neue PS5-Konsole

Die Playstation 5 ist am 19. November und kostet

mit Blu-Ray-Laufwerk 499,99 Euro

als Digital Edition (ohne Blu-Ray-Laufwerk) 399,99 Euro

Sonys PS5 auch im Ausland heiß begehrt und kaum lieferbar

Playstation 5 haben, etwa in Großbritannien. Doch ach dort heißt es immer wieder „out of stock“ - ausverkauft. Am Samstagmorgen meldete das Auch zahlreiche Konsolen-Fans in anderen Ländern wollen unbedingt einehaben, etwa in Großbritannien. Doch ach dort heißt es immer wieder „out of stock“ - ausverkauft. Am Samstagmorgen meldete das Boulevardblatt „Sun“ , dass die PS5 bei einigen Anbietern wieder lieferbar sei.

PS5 und X-Box sind beliebte Weihnachtsgeschenke

Die neuen Spielekonsolen PlayStation 5 von Sony und die Xbox Series X beziehungsweise Xbox Series S von Microsoft gehören zu den Top-Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr: So würde sich knapp jeder zweite Deutsche (48 Prozent) über eine der neuen Konsolenmodelle zu Weihnachten freuen. Am größten ist dabei das Interesse bei den 20- bis 29-Jährigen: Drei Viertel (76 Prozent) würden sich über ein entsprechendes Weihnachtsgeschenk freuen. Das gab heute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis einer Befragung des Marktforschungsunternehmens Innofact AG bekannt. Gerade bei den Spielerinnen und Spielern in Deutschland wäre die Freude über eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X/S sehr hoch: Rund zwei Drittel von ihnen würde sich an Heiligabend über eines der Geräte freuen.

"Die neue Generation von Spielekonsolen stößt in Deutschland auf riesiges Interesse: Das zeigt nicht nur der Ansturm auf die Konsolenbestände bei den Händlern, sondern auch wie sehr die Geräte als Weihnachtsgeschenk begehrt sind", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Die wichtigsten Bauteile der PlayStation 5

Der Hauptprozessor mit Zen 2 Architektur von AMD bietet acht Kerne mit insgesamt 16 Threads mit einer Taktung von bis zu 3,5 Gigahertz sorgt für schnelle Berechnung der Spielinhalte.

Für die Grafik ist eine AMD GPU zuständig, die auf der RDNA2-Technologie basiert und 2,23 Gigahertz Leistung mit 10,3 Teraflops. Diese soll besonders detailreiche und realitätsgetreue Bilder zaubern.

Insgesamt 16 GigaByte GDDR6 Arbeitsspeicher mit 448 Gigabyte pro Sekunde Bandbreite stehen den Recheneinheiten zum schnellen Verarbeiten der bildgewaltigen Spiele zur Verfügung.

Eine SSD mit 885 Gigabyte Kapazität und 5,5 Gigabyte Leserate bietet Ihnen viel Platz für Spiele und ein schnelles Laden derselben.

Das Laufwerk ist ein Ultra-HD-Blu-Ray mit bis zu 100 Gigabyte pro Disc, die Ihre hochauflösenden Spiele lesen kann.

Für Ihre Ohren ist ein Tempest 3D Audio-Chip zuständig, damit Sie ebenso gewaltige Sounds hören beim Spielen genießen können.

Der TV-Ausgang mit HDMI Version 2.1 ermöglicht das Ansteuern von 120 Hertz 4K-Fernsehern und 8K Fernsehern. So können Sie höchstauflösende Bilder in ruckelfreien Abläufen genießen.

Funktionen der PS5-Konsole

Abwärtskompatibilität

Spiele deine PS4™-Spiele auf deiner PS5-Konsole

Ein Boost für Spiele

Bei ausgewählten PS4- und PS VR-Spielen kommst du in den Genuss höherer und flüssigerer Bildfrequenzen.

Upgrade PS4-Spiele auf digitale PS5-Spiele

Die PS5-Konsole bietet Publishern die Option, es Spielern zu ermöglichen, ihre PS4-Spiele, egal ob auf Disc oder digital, auf digitale PS5-Spiele zu aktualisieren.1

Integration von PlayStation®VR

Verbinde PlayStation VR mit deiner PS5-Konsole u nd genieße unterstützte PS VR-Spiele. Um PS VR mit deiner PS5-Konsole nutzen zu können, benötigst du deine PlayStation Camera2 für PS4 und einen PlayStation Camera-Adapter (kein Kauf erforderlich).

Angebote der PS5 auf Ebay genau durchlesen

Da die Playstation 5 nahezu überall vergriffen ist versuchen SpielerInnen noch über Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen eine zu ergattern. Allerdings werden dort die Konsolen zu völlig überteuerten Preisen, mitunter im vierstelligen Bereich, angeboten. Das allein ist aber nicht das Problem. Auf Ebay tummeln sich jede Menge Betrüger. Ebay will nun handeln und habe angekündigt, Angebote mit PS5-Fotos unterbinden zu wollen. Der Artikel bezog sich auf einen Artikel von Eurogamer. Ebay verurteile demnach diese Art von Verkäufern, die andere in die Irre führen. Nun wolle das Unternehmen sämtliche Angebote von den Marktplätzen entfernen.

PS5-Konsolen werden teilweise im vierstelligen Bereich angeboten.

© Foto: screenshot @ebay

Fake-Gefahr bei Playstation-Gewinnspielen

Überlastete Online-Shops, Ausverkaufsmeldungen, Hackerangriffe: Der Ansturm auf die Playstation 5 ist so groß, dass es gerade schwer bis unmöglich ist, eine zu bestellen. Aber was ist mit gewinnen?

Selbst wenn man das Geld dafür hat: Im Netz eine Playstation 5 (PS5) zu bestellen, ist dieser Tage wegen der großen Nachfrage schwer bis unmöglich. Als Lichtstreif am Gamer-Horizont erscheinen da PS5-Gewinnspiele, die auf vielen Internetseiten und auch in sozialen Netzwerken zu finden sind. Die können seriös sein, müssen es aber nicht. Gewinnspiele und Verlosungen dienen häufig dazu, Daten für Werbezwecke zu sammeln. Es können aber auch kriminelle Phishing-Angriffe oder das betrügerische Sammeln von Likes dahinterstecken.

In jedem Fall sollte man kritisch prüfen, wer hinter dem Preisausschreiben steht, und ob es sich lohnt, seine Daten für ein Gewinnspiel preiszugeben, rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Oberstes Gebot sei immer die Datensparsamkeit. Heißt: Keine überflüssigen Angaben machen, die Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen lesen und eventuellen Ermächtigungen zu einer Datenweitergabe nicht zustimmen. Die Notbremse ziehen sollte man spätestens dann, wenn sensible Daten wie die Kontoverbindung, das Geburtsdatum oder ähnliches gefordert werden.