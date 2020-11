Am 19. November bekommen aller Gamer noch einmal die Chance einer der begehrten neuen Playstation der neuesten Generation zu bestellen.

Per E-Mail hat der Online-Händler Amazon seine kunden darüber informiert, dass ab 13 Uhr die Bestellungen für diebeginnen. Allerdings teilt das Unternehmen mit, dass die Lagerbestände sehr begrenzt sind. Deshalb müssen Kunden recht schnell sein. Wie das Magazin pcgames schreibt, werden wohl auch wieder viele Scalper unterwegs sein, die mittels Bots versuchen, die wenigen Exemplare der Playstation 5 aufzukaufen, um sie dann zu Wucherpreisen über Ebay anzubieten. Amazon versucht die eingegangenen Bestellungen schnellstmöglich auch zu versenden. Wer Glück bei seiner Bestellung hat, kann am Freitag (20. November) die beliebte Konsole in den Händen halten.