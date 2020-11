Die technischen Zahlen der PS5

Prozessor - „Central Processing Unit“ (CPU): AMD Ryzen Zen 2 mit 3,6 GHz

Graphikprozessor - „Graphic Processing Unit“ (GPU): AMD Radeon RDNA 2

Arbeitsspeicher: Standartversion - 16GB GDDR6-RAM mit einer Bandbreite von 448GB/s

SSD: 825 GByte Custom NVME SSD

Anschlüsse:

1x HDMI 2.1,

1x USB 3.2 Typ-C-Port (Gen 2),

1x USB 3.2-Typ A-Port (Gen 1),

2x USB 3.2-Typ A-Ports (Gen 2) , Gbit LAN, WiFI 6 (802.11ax-Standard), Bluetooth 5.1

Video: 4K 120Hz, 8K - optisches Laufwerk: 4K UHD Blu-Ray

Audio: Tempest 3D AudioTech, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio

Größe (Breite x Höhe x Tiefe): 39 cm x 10,4 cm x 26 cm

Gewicht: 4,5 Kilogramm

riesig, auffällig und schwer. So gibt es das Gerät ausschließlich in weiß mit schwarzen Details und ist mit den Maßen 39 cm x 10,4 cm x 26 cm die bisher größte Konsole von Sony. Doch was steckt in diesem eleganten Koloss und wie fühlt sich nicht nur das Spielen, sondern auch der Controller an?

PS5 vs. Xbox Series: Was kann die Playstation 5?

Die tatsächlichen technischen Daten einmal beiseite: Die außerordentlich schnelle SSD wird das Gaming nachhaltig verändern, denn die Ladezeiten werden wie versprochen tatsächlich drastisch reduziert. Die Konsole startet und lädt viel schneller, teilweise in der Hälfte oder einem Drittel der Zeit im Vergleich zu den Vorgängern.

Die neue Konsole bringt allerdings auch mehr Grafikpower mit. Die neuen Chips ermöglichen höhere Auflösungen und Bildwiederholraten. Auch das sogenannte Raytracing wird unterstützt. Dadurch gibt es hübschere Lichteffekte und realistischere Spiegelungen.

Youtube

Test: Da bis auf das vorinstallierte „Astro’s Playroom“ und ein Remake von „Dark Souls“ noch kein PS5 exklusives Spiel veröffentlicht wurde, ist bislang nur das Spielen von PS4-Spielen möglich. Doch alleine beim Ausprobieren des Publikumlieblings „Fall Guys“ und „Grand Theft Auto V“ sind bereits Unterschiede zum Spielen auf der PS4 zu bemerken. Gröbere und leichtere Ruckler sind fast verschwunden, die Ladezeiten bereits jetzt leicht verkürzt. Das hängt auch mit der hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde zusammen - auch bei älteren, kompatiblen Spielen, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen.

Allerdings: Wartezeiten entstehen gerade bei Online-Games selbsterklärend immer noch, da die Konsolen den Verbindungsaufbau zu den Servern nicht verbessern, das ist immer noch eine Frage der Internetverbindung. Auch besitzt die Next-Gen-Konsole keine Unterstützung für Dolby Atmos.

Erstes Fazit: Die neue PS5 verfügt über eine überragende Grafik und bessere Laufwerkleistung durch ihre Hardware für 4K-Gaming. Sie ist auffallend leise und wird - aufgrund eines neuen Kühlkonzepts - nicht heiß. Das Design ist zwar elegant, ohne grobe Kanten oder Ecken - ein Standfuß wird mitgeliefert - mit 4,5 Kilo allerdings ein ordentlicher Klotz, der nicht einfach mitgeführt werden kann.

Bisher nur in weiß mit schwarzen Details zu haben: Die neue Playstation 5, deren Veröffentlichung den Versandhändler Amazon zum Absturz brachte.

© Foto: Foto: Sony

„Digital Edition“ oder Standard? Die Unterschiede der zwei Versionen

Die zwei Versionen der Playstation 5 unterscheiden sich nur durch das 4K-UHD-Blu-ray-Laufwerk - und dadurch im Preis: Die PS5 mit Laufwerk kostet 499, die „Digital Edition“ 399 Euro. Die höhere Investition könnte sich über die Lebenszeit aber auszahlen, da mit der „Digital Edition“ keine gebrauchten Spiele genutzt werden können. Dafür ist die Optik ohne Laufwerk etwas ansprechender, weil symmetrischer.

In Bezug auf die Xbox gibt es ein paar Unterschiede: Laut Microsoft kommt die Xbox Series X auf 12,15 Teraflops Grafikleistung, die PS5 nach Angaben von Sony dagegen auf 10,28 Teraflops. Auch die Prozessoren sind bei der Series X schneller und mit 1 Terabyte hat sie am meisten Speicherplatz.

„Digital Foundry“, legen nahe, dass Xbox Series X und PS5 in der Performance sehr nahe beieinander liegen. Doch das sind nur Zahlen - wichtiger ist, wie die Konsolen die Kraft nutzen. Erste Tests , darunter von, legen nahe, dass Xbox Series X und PS5 in dersehr nahe beieinander liegen.

Erste Online-Händler haben montierbare schwarze Hüllen im Angebot - allerdings ohne Lizenz des Herstellers Sony.

© Foto: Foto: Sony

Und der Controller? Haptik, Steuerung und Neuerungen

Dualsense. Er sieht nicht nur anders aus, auch das Innenleben ist neu. Der Controller gibt besonderes haptisches Feedback. Die Schultertasten oder auch Triggertasten geben je nach Spielsituation unterschiedliche Widerstände ab, die man beim Spielen berücksichtigen muss. Ebenso vibriert nun nicht mehr der ganze Controller, sondern kann auch vereinzelt an unterschiedlichen Stellen Bewegungen erzeugen. Sony hat die Controller für die PS5 komplett überarbeitet. So weit, dass sie ihm einen neuen Namen gegeben haben:. Er sieht nicht nur anders aus, auch das Innenleben ist neu. Der Controller gibt besonderes. Diegeben je nach Spielsituation unterschiedliche Widerstände ab, die man beim Spielen berücksichtigen muss. Ebenso vibriert nun nicht mehr der ganze Controller, sondern kann auch vereinzelt an unterschiedlichen Stellen Bewegungen erzeugen.

Test: Das vorinstallierte Jump’n Run-Spiel Innenraum seiner neuen PS5-Konsole und lernt so nicht nur etwas über den Prozessor, das Laufwerk und den Aufbau, sondern auch den Controller kennen. Beispielsweise gibt es eine Stelle, an der man mit einer Kugel über verschiedene Oberflächen rollt - Sand, Fels oder Matsch - und sich dementsprechend die Vibration des Controllers ändert. Und nicht zu vergessen der Widerstand der hinteren Schultertasten. Dieses Feature gibt Spielen eine neue Erfahrbarkeit. Allerdings ist fraglich in wieweit sich diese technischen Möglichkeiten in anderen Spielen zukünftig umsetzen lassen. Das vorinstallierte Jump’n Run-Spiel „Astro's Playroom“ zeigt dem Spieler direkt zu Beginn was alles in der PS5 steckt. Spielend erkundet man denund lernt so nicht nur etwas über d, sondern auch den Controller kennen. Beispielsweise gibt es eine Stelle, an der man mit einer Kugel über verschiedene Oberflächen rollt - Sand, Fels oder Matsch - und sich dementsprechend die Vibration des Controllers ändert. Und nicht zu vergessen der. Dieses Feature gibt Spielen eine neue Erfahrbarkeit. Allerdings ist fraglich in wieweit sich diese technischen Möglichkeiten in anderen Spielen zukünftig umsetzen lassen.

Erstes Fazit: Der Controller an sich liegt sehr angenehm in der Hand. Die angeraute Oberfläche der Unterseite verhindert ein Rutschen bei schweiß-nassen Handfläche. Das Dualsense-Prinzip mach Spaß und bietet ein neues Spielerlebnis.

Youtube

Welche Spiele sind bereits für die PS5 verfügbar, welche werden noch kommen?

Das ist bisher der wunde Punkt dieser Generation. Fast alle Games für die neue Konsole gibt es auch für die Vorgänger PS4. Wirklich exklusiv ist bisher nur das auf der PS5 vorinstallierte „Astro's Playroom“ und das Remake von „Demon's Souls“. Auch viele Spiele, die in den nächsten Monaten herauskommen, erscheinen noch für die bisherigen Konsolen.

Abwärtskompatibilität. Mit der PS5 laufen fast alle Spiele, die es für die PS4 gab. Wer die PS5 erstmals richtig austesten möchte, greift am besten zum bereits erschienen Spiderman-Spiel „Miles Morales“ oder wartete auf folgende Punkten will Sony dagegen mit. Mit der PS5 laufen fast alle Spiele, die es für die PS4 gab. Wer die PS5 erstmals richtig austesten möchte, greift am besten zum bereits erschienenoder wartete auf folgende von Sony angekündigte Spiele

Horizon Fobidden West

Ratchet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Deathloop (Exclusive)

Godfall (Exclusive)

Final Fantasy XVI (Exclusive)

Ghostwire: Tokyo (Exclusive)

Project Athia (Exclusive)

Chaos bei Amazon und Co., erste Verkaufszahlen - Lohnt sich die PS5 wirklich?

Prinzipiell könnte sich etwas Geduld auszahlen. Klar, die technischen Details und der erste Eindruck überzeugen, allerdings: Wer schon eine der beiden Vorgängerkonsolen besitzt, hat nur wenig Vorteile. Kürzere Ladezeiten, flüssigere Darstellung und hübschere Grafik sind zwar nett, aber wirklich exklusive Inhalte gibt es auf den neuen Konsolen so gut wie gar nicht. Viele der neuen Games kommen auch noch für die alten Geräte.

Persönliches Fazit: Das Chaos bei den Vorbestellungen und am eigentlichen Veröffentlichungstag wäre vielleicht nicht wirklich nötig gewesen, denn so besitzt man nun eine kostspielige Konsole - nach viel Stress - auf der sich das Zocken vermutlich erst ab dem kommenden Jahr wirklich lohnen wird. Doch Hand aufs Herz: Auch wir haben bei dem ganzen Zirkus mitgemacht, beim Start der Vorbestellungen mit unterschiedlichen Geräten versucht bei den Elektronikhändlern durchzukommen und eine gekauft. Das gehört vielleicht auch einfach zum Nervenkitzel der Leidenschaft Videospiele dazu.