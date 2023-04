Tim Raue ist ein deutscher Profikoch. Doch neben seinen vielen Restaurants, für die er bereits mit mehreren Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, ist er auch anderweitig erfolgreich. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und ist regelmäßig in verschiedenen TV-Shows zu sehen. Ab dem 11. April zeigt RTL „Raue – Der Restaurantretter“.

Doch wer ist dieser erfolgreiche Mann eigentlich? Wir haben Tim Raue genauer unter die Lupe genommen. Von seiner Kindheit bis zu seinen Restaurants findet ihr alle Infos in diesem Porträt.

Tim Raue im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Infos zu Tim Raue findet ihr hier im Überblick:

Name: Tim Raue

Tim Raue Beruf: Koch

Koch Alter: 49 Jahre

49 Jahre Geburtstag: 31. März 1974

31. März 1974 Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Exfrau: Marie-Anne Wild

Marie-Anne Wild Ehefrau: Katharina Wolschner

Katharina Wolschner Kinder: keine

keine Instagram: timraueofficial

„Raue – Der Restaurantretter“: Das ist die RTL-Show von Tim Raue

Aktuell geht es der Gastronomie in Deutschland sehr schlecht. Jedes fünfte Restaurant im Land steht kurz vor der Insolvenz. Doch Sterne-Gastronom und Unternehmer Tim Raue sieht darin keine hoffnungslose Lage, sondern vor allem einen enormen Handlungsbedarf. In „Raue – Der Restaurantretter“ möchte er Existenzen retten.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina versucht er, den Gastronomie-Betreibenden Mut zu machen und ihre Passion neu zu erwecken. Neben Restaurants in Vallendar und in Saarbrücken, hilft das Paar auch einem Berliner Restaurant. Hier geht es jedoch nicht um die Existenz, sondern um einen Michelin-Stern. RTL zeigt ab Dienstag, 11. April, drei Folgen jeweils um 20:15 Uhr.

Hat Tim Raue eine Ehefrau und Kinder?

Seine erste Ehefrau lernte Tim Raue bereits im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung kennen. Bis 2016 war er mit Marie-Anne Wild verheiratet. Sein neues Glück fand der Spitzenkoch schnell: Seit Juli 2017 ist Katharina Wolschner, die ehemalige Chefredakteurin des Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie „Rolling Pin“, an seiner Seite. Seine Exfrau ist jedoch immer noch Eigentümerin und Geschäftsführerin des Restaurants „Tim Raue“. Kinder hat der Koch nicht.

Die schwere Vergangenheit von Tim Raue

Ein Buch des Kochs heißt „Von der Straßengang in die Sterneküche“. Doch war das wirklich die Kindheit von Tim Raue? In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung erzählte er, dass sich seine Eltern scheiden ließen, als er drei Jahre alt war. Er gab auch preis, dass er mit neun Jahren zu seinem Vater zog. Dort ging es ihm allerdings sehr schlecht, „was auch daran lag, dass meine damalige Stiefmutter psychisch gestört war und mich mit Kleiderbügeln verprügelte.“ Doch auch nachdem sein Vater sich von dieser Frau getrennt hatte, lief es nicht besser: „Mein Vater wusste sich in Konflikten nicht mehr anders zu artikulieren, als zuzuschlagen.“ Sogar bis zur Bewusstlosigkeit habe sein Vater ihn geschlagen. Wieder in Berlin wurde er im Alter von 14 Jahren nach eigenen Aussagen Mitglied der Jugendgang „36 Boys“. „Wenn es irgendwo Stress gab, stand ich ganz vorne dabei“, sagte Tim Raue über diese Zeit.

Das war der Karriereweg von Tim Raue

Tim Raue machte im Restaurant „Chalet Suisse“ eine Ausbildung. Bereits mit 23 Jahren wurde er Küchenchef im Restaurant „Rosenbaum“. Kurz darauf wechselte er in der gleichen Position zu den „Kaiserstuben“. Tim Raue erhielt daraufhin die Auszeichnung „Aufsteiger des Jahres“. Seine Küche im Restaurant „44“ im Berliner Swissôtel wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im Jahr 2008 eröffnete er schließlich die Restaurants „Ma Tim Raue“, „Uma“ und die „Shochu Bar“. Ersteres bekam bereits nach wenigen Monaten ebenfalls einen Michelin-Stern verliehen. Mittlerweile sind beide Restaurants geschlossen. Das „Tim Raue“ in Berlin-Kreuzberg wurde 2010 eröffnet und seither mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Weitere Restauranteröffnungen und Auszeichnungen sowie erste Fernsehauftritte folgten und machten Tim Raue zu einem der erfolgreichsten Köche Deutschlands.

An diesen TV-Shows war Tim Raue beteiligt

„Kitchen Impossible“ zu sehen. Für seinen Kollegen „Wer wird Millionär?“ ein. Eine ganze Folge der Netflix-Serie „Chef’s Table“ befasste sich mit Tim Raues Werdegang und seiner Entwicklung als Koch. Außerdem war er Coach bei der Sat.1 Koch-Castingshow „The Taste“ und ist seit 2019 fester Juror der Kochsendung „Ready to beef!“ Seit 2015 ist Tim Raue regelmäßig in der VOX-Kochshowzu sehen. Für seinen Kollegen Tim Mälzer sprang er außerdem bei der RTL-Sendungein. Eine ganze Folge der Netflix-Seriebefasste sich mit Tim Raues Werdegang und seiner Entwicklung als Koch. Außerdem war er Coach bei der Sat.1 Koch-Castingshowund ist seit 2019 fester Juror der Kochsendung

Das sind die Bücher von Tim Raue

Doch nicht nur in der Küche und im TV überzeugt Tim Raue. Der Spitzenkoch hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Angefangen mit „Aromen(r)evolution“ über „Ich weiß, was Hunger ist: Von der Straßengang in die Sterneküche“ bis hin zu „My Way“ hat er überzeugt. Auch seine „Rezepte aus der Brasserie“ kann man käuflich erwerben.

Die Restaurants von Tim Raue im Überblick

„Tim Raue“ in Berlin, wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Die „Brasserie Colette“ gibt es in Berlin, München und Konstanz. Gemeinsam mit „Villa Kellermann“. Auch an dem asiatischen Restaurantkonzept „HANAMI“, das auf mehreren Schiffen von TUI zu finden ist, ist Raue beteiligt. Tim Raue betreibt mittlerweile sehr viele Restaurants. Sein erstes, das, wurde mitausgezeichnet. Diegibt es in Berlin, München und Konstanz. Gemeinsam mit Günther Jauch betreibt Raue zudem die. Auch an dem asiatischen, das auf mehreren Schiffen von TUI zu finden ist, ist Raue beteiligt.

Ist Tim Raue auf Instagram?

Bei einem Unternehmer darf heutzutage natürlich ein Instagram-Account nicht mehr fehlen. Der von Tim Raue ist öffentlich und verifiziert. Ihm folgen mehr als 200.000 Fans (Stand: April 2023). Er teilt hauptsächlich seine neuen Projekte, veröffentlicht ab und zu jedoch auch amüsante Reels.

Manche seiner Restaurants haben ebenfalls eigene Instagram-Accounts, die er in seiner Biografie verlinkt hat.

Wie hoch ist das Vermögen von Tim Raue?

Wie viel verdient man wohl so als Spitzenkoch mit mehreren Restaurants? In einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ sprach Tim Raue jedenfalls von einem Zweitwohnsitz in Graz und einem Haus auf Sizilien. Das klingt nach viel Geld. Tatsächlich schätzt das „vermoegenmagazin.de“ sein Vermögen auf 10 Millionen Euro.