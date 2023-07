Lea Schüller ist eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Mit dem FC Bayern München spielt sie regelmäßig um die deutsche Meisterschaft und ist auch konstant in der Women‘s Champions League zu sehen. Das nächste Ziel im DFB-Team: der Titel bei der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Wer ist Lea Schüller? Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Lea Schüller

Alle Fakten zu Lea Schüller auf einen Blick:

Name : Lea Schüller

: Lea Schüller Geburtstag : 12.11.1997

: 12.11.1997 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort : Tönisvorst, NRW

: Tönisvorst, NRW Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,73 m

: 1,73 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : FC Bayern München (seit 2020)

: FC Bayern München (seit 2020) Freundin: Lara Vadlau

Lara Vadlau Kinder : keine

: keine Instagram: leaschueller

Gehalt von Lea Schüller: Was verdienen Fußballerinnen?

Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauen-Fußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen dann noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den Finaleinzug bei der Europameisterschaft gab es 30.000 Euro Prämie pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt.

Partnerin von Lea Schüller: Das ist Lara Vadlau

Die Lebensgefährtin von Lea Schüller ist die Sportseglerin Lara Vadlau. Das Paar posiert oft zusammen auf Instagram, wo Schüller über 100.000 Follower hat. Lara Vadlau ist schon mehrfach Weltmeisterin und Europameisterin im Segeln. Seit 2017 studiert Vadlau Humanmedizin, Schüller studiert Wirtschaftsingenieurwesen.

Karriere von Lea Schüller: So kam sie zum Fußball

Viele Fußballerinnen lernen den Sport als Kind lieben – und so war es auch für Lea Schüller. Als siebenjähriges Mädchen hat sie im Frankreich-Urlaub 2004 die EM im Fernsehen gesehen und wollte danach sofort beim Verein Fußball spielen. Das tat sie wohl dann auch: In ihrem Heimatverein Hülser SV spielte Lea Schüller bis 2012, als sie zum SGS Essen wechselte. Dort spielte sie zunächst in der Jugendmannschaft, bevor sie 2013 als 16-Jährige ihr Bundesliga-Debüt hatte. Bis 2019 spiele Schüller beim SGS Essen und erreichte 2020 das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Leider verlor ihre Mannschaft diesmal im Elfmeterschießen. In der darauffolgenden Saison wechselte Lea Schüller zum FC Bayern München, wo sie noch heute spielt. Nach der Saison 2021/22 wurde sie Torschützenkönigin der Bundesliga und zur „Fußballerin des Jahres“ gekürt. Seit 2017 spielt Lea Schüller in der Nationalmannschaft der Frauen.

Alexandra Popp, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.