Europa befindet sich in einer Energiekrise. Das sieht man überall: An der Tankstelle, in der Nebenkostenabrechnung, beim Heizen. Wer im kommenden Winter mit Holz heizen möchte, denkt möglicherweise jetzt schon daran, die nötigen Pellets zu kaufen.

Die Inflation trifft die Menschen in Deutschland hart. Viele überlegen sich jetzt schon, wie sie im Winter am günstigsten heizen können. Wer eine Feuerstätte oder einen Kamin hat fragt sich daher jetzt: Sind Holz und Pellets ebenfalls von der Preisspirale betroffen?

Entwarnung. "Wir hatten über viele Jahre hinweg stabile Brennstoffpreise", so Klaus Egly, Erster Vorsitzender des BuvBB, zur aktuellen Situation. "Zwar wird es hier und da moderate Preisanpassungen geben, aber solch astronomische Preissprünge wie wir sie vom Öl und Gas her kennen, wird es nicht geben."

Im Juni 2022 kostete eine Tonne Pellets 431 Euro. Im Juni 2021 kostete die Tonne Pellets 221 Euro. Auch sind die Preise im Vergleich zum Vormonat angestiegen: Im Mai 2022 lag der Tonnenpreis noch bei 393 Euro. Es ist also zu erwarten, dass die Preise noch etwas ansteigen. Experten gehen aber nicht von extremen Erhöhungen aus.

Jetzt Pellets kaufen oder noch abwarten?

Zuletzt sind die Einkaufspreise für Buchenholz und andere Laubhölzer spürbar angestiegen. Auch die Forstämter berichten über eine zunehmende Nachfrage und leicht steigende Preise. Zudem sind die Lager der Brennstoffhändler mitunter ausverkauft: "Das liegt zum einen an der Beschaffung der Rohware aus dem Wald, da diese in der Regel Monate im Voraus bestellt wird", beschreibt Egly die Herausforderungen seiner Branche. "Zum anderen kann ofenfertiges Brennholz nicht kurzfristig und in unendlichen Mengen produziert werden."

Der Rat der beiden Verbände lautet daher: Jetzt schon den Brennholzbedarf für die kommende Heizperiode bestellen. Denn noch kann man den Lieferzeitpunkt frei wählen und die Vorräte rechtzeitig aufstocken.

Ist heizen mit Holz und Pellets schädlich?

Das Heizen mit Holz ist nicht besonders klimafreundlich, aber auch nicht sehr schädlich. Mit Holz heizen heißt, einen erneuerbaren Energieträger zu nutzen. Allerdings bilden besonders ältere Öfen und Kamin schädlichen Ruß und Feinstaub. Man sollte sich also darüber informieren, ob man für seinen Kamin einen Feinstaubfilter braucht.

