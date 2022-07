Die nächsten Tage werden mit Spannung in Deutschland beobachtet: Wird Russland uns vom Gas abschneiden? Bundesregierung und Bundesnetzagentur sind zumindest pessimistisch, und haben schon seit Tagen die Bevölkerung auf einen harten Winter eingestellt.

Am heutigen Montag, 11.07.2022 beginnen die Wartungsarbeiten an der Gas-Pipeline Nord Stream 1. Das Gas fließt aktuell nicht. Ob die Gasversorgung wieder aufgenommen wird, weiß im Moment keiner. Wir klären auf:

Wartung von Nord Stream 1: Beginn, Dauer und Ende im Überblick

Führt die Gaskrise zu weiter steigenden Gaspreisen?

Wartung von Nord Stream 1: Alle Infos zur geplanten Dauer

Nord Stream 1 ist eine Pipeline, die Erdgas von Russland nach Europa befördert. Die Leitung ist seit 2011 in Betrieb und transportiert Gas unter der Ostsee bis nach Greifswald. Von dort aus wird das Gas über verschiedene Pipelines nach ganz Deutschland gefördert.

jährlich eine Inspektion statt, diese ist üblicherweise im Sommer. In dieser Zeit kann kein Gas durch die Leitung fließen. Schon vor Monaten hatte Russland angekündigt, dass im Juli 2022 eine Wartung der Pipeline stattfinden würde. Das ist nicht weiter ungewöhnlich: Wie die Bundesnetzagentur auf ihrer Webseite erklärt , findetstatt, diese ist üblicherweise im Sommer. In dieser Zeit kanndurch die Leitung fließen.

Die Wartung soll 2022 am 11. Juli starten. In der Regel dauert die Wartung laut Bundesnetzagentur zehn Tage. Allerdings kann der Zeitraum auch schwanken. Aus diesem Grund schätzt die Bundesnetzagentur eher konservativ und geht davon aus, dass spätestens nach 14 Tagen, also am 25. Juli 2022, die Inspektion vorbei sein müsste.

Ukraine verstanden werden. Kommt bis zum 25.07. kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1, muss Deutschland davon ausgehen, dass Russland den Gashahn zugedreht hat . Dies sollte als Antwort der Russen auf Deutschlands Engagement in derverstanden werden.

Gaskrise durch Lieferstopp: Preise steigen weiter

Die Furcht vor zunehmenden Angebotsengpässen hat die Gaspreise in Europa auf einen viermonatigen Höchststand getrieben. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF stieg an der Energiebörse in den Niederlanden bis auf rund 175 Euro je Megawattstunde. Das ist der höchste Stand seit März. Es wird erwartet, dass bei Ausbleiben des Gases die Preise noch deutlich ansteigen.

Ausschlaggebend bleibt das knappe Angebot. Russland hat seine Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 in den vergangenen Wochen um etwa 60 Prozent verringert. Russland begründet dies mit technischen Problemen. Westliche Staaten sehen eine politische Reaktion auf die Sanktionen, die sie wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine erlassen haben.