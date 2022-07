In der kommenden Woche droht der Beginn des Gas-Lieferstopps aus Russland. Die Pipeline Nord Stream 1 wird ab dem 11. Juli 2022 gewartet, dafür müssen die Gaslieferungen zunächst anhalten. Eigentlich dauert die Wartung maximal 14 Tage. Die Bundesregierung geht aber davon aus, dass Russland auch nach der Wartung nicht weiter Gas liefern wird. Die Folgen für Wirtschaft und Verbraucher wären gravierend.

Wie viel Gas kommt aktuell aus Russland?

aus Russland? Wo bekommen wir noch Gas her?

Folgen: Gaspreise & Inflation

& Inflation Heizen im Winter: Werden die Heizungen kalt bleiben?

Gas aus Russland: Das ist der aktuelle Stand

Bundesnetzagentur berichtet jeden Tag über die Gasversorgung in Deutschland. Im Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet.“ Dieberichtet jeden Tag über die Gasversorgung in Deutschland. Im Lagebericht vom 4. Juli 2022 schreibt die Bundesnetzagentur: „Die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Diein Deutschland ist im Moment aber stabil. Diein Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet.“

Die Speicher in Deutschland sind zu 60 Prozent gefüllt. Aus Russland kommt über die Pipeline Nord Stream 1 momentan nur 40 Prozent des Gases an, das üblicherweise kommen könnte. Bleibt das so, können die Gasspeicher in Deutschland bis November nicht vollständig gefüllt werden.

Gas aus anderen Ländern: Wo bekommen wir noch Erdgas her?

Norwegen (30 Prozent) und die Niederlande (12 Prozent). Auch Belgien liefert nach Deutschland. Deutschland bezieht über 50 Prozent seines Ergasverbrauchs aus Russland. Das ergibt sich aus Daten des Statistik- und Datenportals Statista. Es gibt aber auch andere Länder, aus denen Deutschland importiert. Darunter sind(30 Prozent) und die(12 Prozent). Auch Belgien liefert nach Deutschland.

Gaspreise durch Gas-Lieferstopp: Verbraucher sollen Energie sparen

Lieferstopp werden die Preise noch weiter in die Höhe schießen: „Unternehmen und private Verbraucher müssen sich auf deutlich steigende Gaspreise einstellen“, schreibt die Bundesnetzagentur in ihrem Lagebericht. „Die Bundesnetzagentur unterstützt ausdrücklich die Aufforderung, so viel Gas wie möglich einzusparen.“ Die Preise auf dem Gasmarkt sind auf einem extrem hohen Niveau. Doch bei einemwerden die Preise noch weiter in die Höhe schießen: „Unternehmen und private Verbraucher müssen sich aufeinstellen“, schreibt die Bundesnetzagentur in ihrem Lagebericht. „Die Bundesnetzagentur unterstützt ausdrücklich die Aufforderung,

Um gegen eine Preisexplosion zu wirken will die Bundesregierung staatliche Unterstützung geben. Das Kabinett stimmt in Kürze über eine Änderung des Energiesicherungs -und des Energiewirtschaftsgesetzes ab, um Mehrkosten gleichmäßig auf alle Gaskunden verteilen und Energieunternehmen staatlich unterstützen zu können.

Heizen im Winter 2022: Angst vor dem Frieren

Heizkosten könnten im Winter um das drei oder vierfache steigen. Viele Menschen sind auch besorgt darüber, ob sie überhaupt heizen werden können. Gasthermen plötzlich ausfallen, wenn der Druck in einem regionalen Gasnetz plötzlich absinkt. Aus diesem Grund will die Bundesregierung lieber in der Industrie die Gasversorgung drosseln. Privathaushalte sollen einen besondere Schutz genießen. Das sieht auch der Notfallplan Gas der Bundesregierung vor. Mehr darüber gibt es in diesem Artikel: Diekönnten im Winter um das drei oder vierfache steigen. Viele Menschen sind auch besorgt darüber, ob sie überhaupt heizen werden können. Die Bundesnetzagentur befürchtet , dassplötzlich ausfallen, wenn der Druck in einem regionalen Gasnetz plötzlich absinkt. Aus diesem Grund will die Bundesregierung lieberdie Gasversorgung drosseln. Privathaushalte sollen einen besondere Schutz genießen. Das sieht auch derGas der Bundesregierung vor. Mehr darüber gibt es in diesem Artikel:

Dass Privatheizungen im Winter komplett ausfallen, ist eher fraglich. Die Möglichkeit besteht aber. Zudem ist zu erwarten, dass Haushalte weniger heizen können als in vorangegangen Jahren, um gut durch den Winter zu kommen. Möglich ist auch, dass zum Beispiel in Bürogebäuden weniger geheizt wird oder dass sogar eine Home-Office-Pflicht eingeführt wird, damit diese gar nicht beheizt werden müssen. So oder so: Der Winter wird lang.