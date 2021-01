An Mosel, Sauer, Saar und Rhein drohen in den kommenden Tagen Hochwasser

Nach dem Schnee gibt es an vielen Orten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nun Tauwetter und Schneeschmelze

In Städten wie Trier könnte es zu Überschwemmungen kommen

Hochwasser an Mosel, Saar, Sauer und Rhein erwartet

Wegen häufiger Regenfälle und Schneeschmelze schwellen Mosel und Rhein deutlich an - es könnte zu Überschwemmungen kommen. Für Mosel, Saar und Sauer kündigte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Donnerstag zunächst steigende Wasserstände bis Sonntag an. „Am Pegel Trier ist ein Anstieg bis in den Bereich von 900 Zentimetern möglich“, hieß es. An der Saar könnte der Pegelstand bei Fremersdorf etwa 500 Zentimeter erreichen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von viel Regen in den kommenden Tagen und Tauwetter in den Mittelgebirgen. „Die Flüsse werden voll“, sagte ein Meteorologe.

Droht eine Überschwemmung in Trier?

Der Normalpegelstand in Trier liegt bei 3,50 Metern - ab 6,95 Metern wird hier die Moselschifffahrt gestoppt. Ab einem Trierer Pegelstand von etwa acht Metern gibt es meist erste Überschwemmungen in Gemeinden an der Mittelmosel. Ein Pegelstand ist eine relative, von einem willkürlich festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe.

Regen und Schneeschmelze begünstigen Hochwasser in Trier

Einzusehen sind die aktuellen Pegelstände von Mosel, Sauer, Saar und Rhein unter anderem auf der Homepage der Hochwasser-Zentrale. Deren Angaben zufolge sind Niederschlagsmengen zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt, weshalb ein Ansteigen der Pegel über die Hochwassergrenze hinaus zu erwarten sei. Diese liege, so berichtet der „Volksfreund“, in Trier bei sechs Metern. Erwartet werde bis Sonntag ein Pegelstand von neun Metern in Trier, von fünf Metern an der Saar bei Fremersdorf (Saarland) und von 3,50 Meter an der Sauer bei Bollendorf.

Donau, Rhein und Neckar - Auch in BW drohen Hochwasser an den Flüssen

Auch in Baden-Württemberg drohen angesichts von Tauwetter und Schneeschmelze an vielen Orten im Land Hochwasser. Besonders im Blick sind dabei die Flüsse Donau, Rhein und Neckar, aber auch die Schwäbische Alb und der Schwarzwald.