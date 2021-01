In Bayern kann es am Wochenende vereinzelt Hochwasser geben

Dafür sorgen Regen und Tauwetter mit höheren Temperaturen

Die Pegelstände an der Donau steigen.

Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg steigt die Hochwassergefahr.

Nach dem Tauwetter und den anhaltenden Regenfällen rechnen die Behörden in Bayern in den nächsten Tagen weiterhin mit kleinen Hochwassern.

Hochwasser Bayern: Überschwemmung bis Stufe zwei erwartet

Wie der Hochwassernachrichtendienst des Umwelt-Landesamtes in Augsburg am Freitagvormittag berichtete, wird bislang aber nirgends mit der Überflutung von Ortschaften in größerem Umfang gerechnet. Auf der vierstufigen Warnskala werden Überschwemmungen der Stufen eins und zwei erwartet. Vereinzelt sollte auch die Stufe drei erreicht werden, bei der einzelne Gebäude im Wasser stehen können.

Der Hochwassernachrichtendienst hat mehrere kleine Warnungen für Bayern veröffentlicht.

© Foto: Screenshot Hochwassernachrichtendienst

Pegelstände in Franken steigen an - Hochwasser an der Donau in Regensburg und Passau erwartet

In der Nacht zum Freitag stiegen die Pegelstände insbesondere in Franken deutlich an, beim unterfränkischen Schöllkrippen an der Kahl wurde die dritte Meldestufe erreicht. Für das Wochenende wird auch in den Donauständen Regensburg und Passau ein Ansteigen des Stroms erwartet. Im Alpengebiet soll es zunächst nur stellenweise „leichte Ausuferungen“ geben.

Hochwasser Bayreuth: Pegelstände am Roten Main steigen

Mehrere Wetterdienste meldeten zudem Hochwassergefahr in Bayreuth. Das berichtet das „Bayreuther Tagblatt“ am Freitag. In Stadt und Landkreis kann es zu Überschwemmungen von Feldern und Straßen im Bereich des Roten Mains kommen. Auch hier werde aber die Warnstufe drei nicht erreicht.

Hochwasser in Bayern: Zunächst keine Einsätze laut Polizei

Trotz steigender Pegelstände hat es in Bayern zunächst keine größeren Hochwasser-Einsätze gegeben. Das teilten die Polizeipräsidien im Freistaat am Freitagmorgen mit. In der Nacht waren nur einzelne Landstraßen überschwemmt oder Keller überflutet worden.

Warnung des Hochwassernachrichtendienstes in Bayern für Landshut, Coburg und Bamberg

Der Hochwassernachrichtendienst in Bayern fasst seine Meldungen in einer Karte zusammen. Hochwasserwarnungen mit Überschwemmungen von bebauten Gebieten, gab es demzufolge am Freitagnachmittag für drei Gebiete:

Landshut

Coburg

Bamberg

Die Karte zeigt ebenfalls, dass im Großteil von Bayern keine Hochwasserwarnung gilt.

Wetterbericht des DWD: Weiter Regen in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für die nächsten Tage weitere Regentiefs über dem Freistaat an. In der Nacht zum Sonntag soll sich der Dauerregen im Alpengebiet zu einem Unwetter entwickeln. Im südlichen Oberbayern und im Allgäu können dann zwischen 60 und 180 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen.

Hochwasser BW: Tauwetter sorgt für Hochwasser an Donau, Rhein und Neckar

In Baden-Württemberg könnte es in den kommenden Tagen Hochwasser geben. Nach dem vielen Schnee der vergangenen Tage setzt nun Tauwetter ein. Betroffen sein könnten viele größere Flüsse wie Donau, Rhein und Neckar.

Hochwasser Ulm und Neu-Ulm: Überschwemmung an Donau und Iller

