In Baden-Württemberg könnte es in den kommenden Tagen Hochwasser geben

Tauwetter mit deutlich höheren Temperaturen ist für die kommenden Tage erwartet

Betroffen sein könnten viele größere Flüsse wie Donau, Rhein und Neckar

Auch im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz droht an Flüssen wie Mosel und Saar Hochwasser

Nach den kalten Tagen und dem vielen Schnee der vergangenen Wochen könnte es im Südwesten Deutschlands nun sehr feucht werden: Wetterexperten rechnen nach dem Tauwetter mit Hochwasser in Baden-Württemberg. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale vom Donnerstag wird es viel Regen und warme Temperaturen geben und damit schmilzt die Schneedecke in den Hochlagen teilweise und in den mittleren Höhenlagen vollständig. Rasche Anstiege der Wasserstände seien die Folge.

Hochwasser in Baden-Württemberg: Alb, Schwarzwald, Donau, Neckar und Rhein könnten betroffen sein

Insbesondere an Flüssen im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu sei mit Hochwasser zu rechnen, aber auch in der Donau und im Neckar werde deutliches Hochwasser erwartet. Der für die Einstellung der Schifffahrt im Rheinabschnitt bei Karlsruhe relevante Wasserstand von 7,5 Meter am Pegel Maxau werde voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag überschritten.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für die Südhälfte des Landes für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag Tauwetter voraus. Für den Südwesten des Landes warnten die Meteorologen zudem vor orkanartigen Böen.

Die Innenstadt Heidelbergs wird mit Sandsäcken gegen ein mögliches Hochwasser abgesichert.

© Foto: DPA

Hochwasser in BW: DLRG sieht sich für Einsätze bei Tauwetter gewappnet

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beobachtet nach eigenen Angaben die Lage. Sofern erforderlich, stünden Personal, Einsatzfahrzeuge und Rettungsmaterial bereit. Insbesondere die speziell ausgebildeten und ausgerüsteten Strömungsretter seien im Fall der Fälle oft die einzige Option, um vom Wasser eingeschlossene Personen zu retten.

„Wir sind bereit für den Hochwassereinsatz“, betonte der Präsident des DLRG Landesverbandes Württemberg Armin Flohr. Die kommenden Tage seien nicht der richtige Zeitpunkt, um sich im Gefahrenbereich von Bächen und Flüssen aufzuhalten, warnte er.

Hochwasser an Mosel, Saar und Rhein: Städte in Rheinland-Pfalz bereiten sich vor

Wegen häufiger Regenfälle und Schneeschmelze schwellen Mosel und Rhein deutlich an - es könnte zu Überschwemmungen kommen. Für Mosel, Saar und Sauer kündigte die Hochwasservorhersagezentrale in Baden-Württembergs Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz am Donnerstag zunächst steigende Wasserstände bis Sonntag an. „Am Pegel Trier ist ein Anstieg bis in den Bereich von 900 Zentimetern möglich“, hieß es. An der Saar könnte der Pegelstand bei Fremersdorf etwa 500 Zentimeter erreichen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von viel Regen in den kommenden Tagen und Tauwetter in den Mittelgebirgen. „Die Flüsse werden voll“, sagte ein Meteorologe.

Der Normalpegelstand in Trier liegt bei 3,50 Metern - ab 6,95 Metern wird hier die Moselschifffahrt gestoppt. Ab einem Trierer Pegelstand von etwa acht Metern gibt es meist erste Überschwemmungen in Gemeinden an der Mittelmosel. Ein Pegelstand ist eine relative, von einem willkürlich festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe.