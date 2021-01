Wie in anderen Orten in BW ist auch in Freiburg Hochwasser

In den Fluten der Dreisam wird offenbar eine Frau vermisst

Die Feuerwehr ist im Einsatz

Zahlreiche Rettungskräfte haben am Freitagvormittag nach einer jungen Frau gesucht, die der Beobachtung einer Zeugin zufolge in die überschwemmte Dreisam in Freiburg gefallen ist. „Die Dreisam ist über die Ufer getreten, die Strömung ist sehr stark“, sagte ein Polizeisprecher. Demnach sei die Situation umso gefährlicher. Die Zeugin gab an, die junge Frau habe sich an einer Mauer im Fluss festgehalten. Zuerst berichtete die „Badische Zeitung“.

Einsatz im Hochwasser in Freiburg: Feuerwehr an der Dreisam im Einsatz

Mehrere Feuerwehren, die Polizei, Rettungstaucher und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren am Vormittag weiterhin im Einsatz. Auch mit einem Hubschrauber wurde die Gegend nach der Frau abgesucht. „Wir wissen im Moment nicht, ob die Frau sich selbst retten konnte oder weiter den Fluss hinuntergetrieben ist“, so der Sprecher.

Feuerwehr offenbar mit 75 Personen an der Dreisam im Einsatz

Allein die Feuerwehr sei mit 75 Wehrleuten im Einsatz. Alarmiert wurde auch die Rettungstauchergruppe „Pinguine“, berichtet die Badische Zeitung . Während des Einsatzes hatte es demnach noch einen zweiten Alarm gegeben und den Verdacht, es könnte sich eine zweite Person in der Dreisam befinden. Es habe sich aber um Kleider von Obdachlosen gehandelt, die durch das Hochwasser im Fluss trieben.

Für den Fall, dass die gesuchte Frau sich selbst retten konnte, bittet die Polizei, dass diese sich meldet – sie habe dadurch keine Nachteile, Kosten für den Einsatz würden für sie nicht anfallen.

Der Rettungseinsatz hat sich, so der Bericht der Badischen Zeitung, im Laufe des Vormittags flussabwärts verlagert. Die Feuerwehren March und Eichstetten haben mehrere Posten eingerichtet.

Hochwasser BW: Tauwetter kann in Baden-Württemberg für Überschwemmungen sorgen

Nach den kalten Tagen und dem vielen Schnee der vergangenen Wochen könnte es im Südwesten Deutschlands nun sehr feucht werden: Wetterexperten rechnen nach dem Tauwetter mit Hochwasser in Baden-Württemberg . Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale vom Donnerstag wird es viel Regen und warme Temperaturen geben und damit schmilzt die Schneedecke in den Hochlagen teilweise und in den mittleren Höhenlagen vollständig. Rasche Anstiege der Wasserstände seien die Folge.

Hochwasser auch an Mosel, Saar, Sauer und Rhein erwartet