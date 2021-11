Am Donnerstagmorgen wurde es bestätigt: In Deutschland sind mehr als 100.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Tatsächlich gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass die Zahl deutlich höher ist, da nicht alle Infektionen erkannt werden. Zudem steigt die Inzidenz stetig weiter, im Land Sachsen ist sie jetzt bereits über 1.000 geklettert.

Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute, am Donnerstag, 25.11.2021, wieder die aktuellen Zahlen der Landkreise zur Sieben-Tage-Inzidenz und den wichtigsten Parametern in der Pandemie. Wie sind die Werte zu Impfung und Co. heute, am 25. November 2021? Fast jeden Tag gibt es Neuerungen in den Corona-Verordnungen der Länder. Der Grund: Die Corona-Zahlen in Deutschland sind aktuell enorm hoch: Dasmeldet heute, am Donnerstag, 25.11.2021, wieder die aktuellen Zahlen der Landkreise zurund den wichtigsten Parametern in der Pandemie. Wie sind die Werte zu Impfung und Co., am 25. November 2021?

Wie hoch ist die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie steht es um die Impfung gegen Corona?

Wie sind die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich?

Corona-Zahlen Deutschland am 25.11.2021: Aktuelle Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote in der Übersicht

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Donnerstag, 25.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 419,7 (Vortag: 404,5); (Vorwoche: 336,9)

Neuinfektionen heute: 75.961

Infektionen gesamt: 5.573.756

Neue Todesfälle: 351

Todesfälle gesamt: 100.119

Impfquote (Erstimpfung): 70,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 68,1 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI für ganz Deutschland am Mittwoch mit 5,74 an.

Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Infektionen in den einzelnen Landkreisen – Karte mit allen Inzidenzwerten und Hotspots

Deutschlandkarte. Entscheidend für die Landkreisen. Der Überblick: Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Donnerstag, 25.11.2021) auf einer interaktiven. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen. Der Überblick:

Corona-Zahlen der Bundesländer – so hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 25.11.2021)

1074,6 – Sachsen

773,2 – Thüringen

655,7 – Brandenburg

641,1 – Bayern

633,2 – Sachsen-Anhalt

476,5– Baden-Württemberg

427,4 – Saarland

344,8 – Berlin

341,7 – Mecklenburg-Vorpommern

271,2 – Rheinland-Pfalz

262,2 – Nordrhein-Westfalen

258,0 – Hessen

195,1 – Niedersachsen

190,4 – Bremen

185,4 – Hamburg

152,7 – Schleswig-Holstein

Corona-Zahlen zu Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Seit zwei Wochen überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Corona-Gipfel am 09.12.2021: Ist das zu spät?

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dringt auf schärfere Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus. Die auf den Weg gebrachten Maßnahmen würden wahrscheinlich nicht reichen, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in einem ARD-„Brennpunkt“. „Wir müssen jetzt intensiv handeln.“ Die bisher von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geplante Bewertung am 9. Dezember sei „viel zu spät“. Zuvor hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) ein rasches Treffen der Länder-Regierungschefs gefordert, am besten noch in dieser Woche.

Brinkhaus hob hervor, dass vom voraussichtlich künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) das Signal gegeben worden sei, dass die alte und neue Regierung noch intensiver und gemeinsam gegen Covid-19 vorgehen sollten. Die künftige Ampel-Koalition plant einen Krisenstab. „Wir haben uns zehn Tage Zeit gegeben, um zu sehen, sind wir bei den Booster-Impfungen, sind wir bei den Schutzmaßnahmen weit genug gekommen“, sagte Baerbock am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“. Nach diesen zehn Tagen werde gemeinsam analysiert, „ob es weitere Maßnahmen braucht oder nicht“.

Corona-Zahlen in Österreich, Frankreich, Polen & Co. - Aktuelle Lage in Europa

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz zu ausgewählten Ländern.

Österreich: 9513 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.084

Italien: 10.044 Neuinfektionen; Inzidenz: 114,4

Frankreich: 30.505 Neuinfektionen; Inzidenz: 207,7

Polen: 19.935 Neuinfektionen; Inzidenz: 389,1

Tschechien: 22.778 Neuinfektionen; Inzidenz: 1029,8

Niederlande: 23.042 Neuinfektionen; Inzidenz: 897,6

Was bedeutet Hospitalisierung, Triage, Hotspot? – Die Erklärung der Corona-Begriffe

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es immer wieder neue Begriffe und Kennzahlen. Einige von Ihnen haben – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich deren Bedeutung und Definition je nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Die Erklärung der wichtigsten Kennzahlen und Begriffe in der Corona-Pandemie findet ihr im folgenden Artikel:

Corona-Lage in Bayern und Baden-Württemberg: die wichtigsten Infos

Wie sieht die Lage in den beiden südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg aus? Wie hoch sind Infektionszahlen, Hospitalisierungsrate und Co. aktuell und welche Regeln gelten? Alle Infos zur Corona-Lage in den Nachbarbundesländern in der Übersicht

Homeoffice und 3G am Arbeitsplatz: Neue Regeln gegen steigende Corona-Zahlen

Homeoffice, 3G, Testpflicht: In Bayern und Baden-Württemberg gelten jetzt strengere Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Doch welcher Test ist nötig und was gilt noch ab heute?

Immer mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation – Geimpfte und Ungeimpfte