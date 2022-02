Russische Oligarchen kritisieren den Kreml und wenden sich gegen Putin. Aber was ist eine Oligarchie überhaupt und was sind russische Oligarchen? Alle Infos zu Definition und Bedeutung findet ihr hier. Von sogenannten Oligarchen ist im Zusammenhang mit dem Krieg, der nach dem Angriff Russlands in der Ukraine herrscht, immer wieder die Rede. Sowohl wenn es um den russischen Präsidenten Wladimir Putin geht, als auch aktuell in den Medienberichten. Denn aktuell heißt es:kritisieren den Kreml und wenden sich gegen Putin. Aber was ist eine Oligarchie überhaupt und was sind russische Oligarchen? Alle Infos zu Definition und Bedeutung findet ihr hier.

Was ist ein Oligarch in Russland?

Als Oligarchen werden sehr wohlhabende und einflussreiche Personen bezeichnet. In anderen Ländern nennt man diese Personen meist eher Wirtschaftsmagnat oder Tycoon. Die sogenannten Oligarchen in Russland haben ihren Reichtum weitestgehend durch Öl und Gas erlangt. Sie üben Einfluss auf den Kreml aus und die Politik rund um Wladimir Putin räumt den Oligarchen in Russland einige Vorteile ein. Zu den bedeutendsten Oligarchen der Ära Putin gehören Roman Abramowitsch, Oleg Deripaska, Michail Prochorow und nach wie vor Wladimir Potanin, Witali Malkin, Michail Fridman sowie die Gebrüder Arkadi und Boris Rotenberg.

Oligarchen kritisieren Krieg in der Ukraine

Einige russische Oligarchen haben Wladimir Putin aktuell für den Einmarsch in der Ukraine kritisiert und wollen ein Ende der Kämpfe. Sie verurteilen den Angriff auf das Nachbarland. Nach Angaben der Tagesschau schrieb der Medienmogul Evgeny Lebedev in einem offenen Brief an Putin: „Als Bürger Russlands bitte ich Sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten.“ Auch der russische Milliardär Oleg Tinkow bezeichnet den Krieg und die Tötung unschuldiger Menschen auf Instagram als „undenkbar und inakzeptabel“.

Die Oligarchen sind in besonderem Maße von den Sanktionen des Westens betroffen. Zu den harten Sanktionen zählen ein Ausschluss wichtiger russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT, die Sperrung von Transaktionen der russischen Zentralbank zur Stützung der russischen Währung und Exportverbote für High-Tech-Güter. Die Strafmaßnahmen richten sich laut Tagesschau auch gegen Oligarchen und deren Vermögenswerte.

Sanktionen gegen Oligarchen wegen Ukraine-Krieg

Die EU hat Sanktionen gegen Oligarchen aus dem Umfeld von Russlands Präsident Wladimir Putin in Kraft gesetzt. Damit werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren. Zudem wird insbesondere wohlhabenden Russen die Möglichkeit genommen, sich und ihren Familienangehörigen eine europäische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Sanktionen gegen Präsident Wladimir Putin, Außenminister Sergej Lawrow und Innenminister Wladimir Kolokolzew persönlich haben eher symbolischen Charakter. Auch die Schweiz hat Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt und deren Vermögen in dem Land eingefroren.

Was ist eine Oligarchie?

Das Wort Oligarchie stammt aus dem Griechischen und bezieht sich ursprünglich auf die Anzahl der Herrschenden. Oligarchie bedeutet so viel wie: Die Herrschaft von wenigen. Monarchie beispielsweise ist die Herrschaft einer Person und Demokratie bedeutet sinngemäß „die Herrschaft aller“. Heute wird der Begriff Oligarchie aber etwas anders verwendet. Er bezeichnet eine Machtelite. In Russland vorwiegend die Gas- und Öl-Oligarchen, in anderen Staaten insbesondere auch die Spitzenfunktionäre der politischen Parteien, die meist zugleich Regierungsmitglieder sind, leitende Beamte der staatlichen Bürokratie, hohe Militärs, Großaktionäre, Finanzmagnaten, Industriemanager, führende Gewerkschaftsfunktionäre, Pressezaren, leitende Redakteure einflussreicher Massenmedien und Inhaber hoher religiöser Ämter.